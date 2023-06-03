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Діалог США і Китаю "необхідність", щоб уникнути непорозумінь - Остін

Київ • УНН

 • 318724 перегляди

КИЇВ. 3 червн. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу наголосив на важливості переговорів між його країною та Китаєм, назвавши діалог «необхідністю», щоб уникнути непорозумінь, пише УНН з посиланням на Nikkei.

Діалог США і Китаю "необхідність", щоб уникнути непорозумінь - Остін

Цитата

"Для відповідальних лідерів оборони найкращий час для розмови - у будь-який час, - сказав він на саміті з безпеки в Азії в Сінгапурі. - Підходящий час для розмови - щоразу. І слушний час для розмови - зараз".

Деталі

Під час промови на Shangri-La Dialogue, конференції з безпеки в Сінгапурі, в якій беруть участь 600 делегатів із 49 країн, він відзначив нещодавні "агресивні та непрофесійні" перехоплення Китаю у міжнародному повітряному просторі.

"Китайська Народна Республіка (КНР) продовжує проводити тривожну кількість ризикованих перехоплень літаків США та їх союзників, які законно літають у міжнародному повітряному просторі, - сказав Остін. - Ми підтримуватимемо наших союзників і партнерів, оскільки вони захищають себе від примусу та залякування".

Він сказав, що США не завадить "небезпечна оперативна поведінка" в міжнародному повітряному просторі через кілька днів після того, як було опубліковано розсекречене відео, на якому показано, як китайський винищувач виконує те, що Індійсько-тихоокеанське командування США назвало "невиправдано агресивним маневром" під час перехоплення літака американських ВПС 26 травня.

Інцидент стався над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі, уточнили у командуванні. У відповідь Китай вимагає припинити такі польоти з боку США.

Пекін також відхилив прохання Пентагону про зустріч між Остіном та його китайським колегою Лі Шанфу у кулуарах саміту у Сінгапурі.

Двоє чоловіків коротко обмінялися рукостисканням за вечерею на честь зустрічі на найвищому рівні вчора ввечері, але Остін применшив це у своїй суботній промові. "Сердечне рукостискання за вечерею не замінить серйозної взаємодії", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голови оборонних відомств США та Китаю обмінялися рукостисканням в Сінгапурі

Остін сказав, що США збережуть "активну та відповідальну присутність" в Індо-Тихоокеанському регіоні і продовжуватимуть працювати над тим, щоб жодна країна не могла встановити контроль над спільними водними шляхами.

"У Південно-Китайському морі ми продовжимо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб захистити свободу судноплавства та польотів", - сказав він. "Дозвольте мені ще раз наголосити на важливості рішення Арбітражного суду від 2016 року. Воно є юридично зобов'язуючим та остаточним", - додав голова Пентагону, маючи на увазі рішення міжнародного трибуналу, в якому оголошено необґрунтованими історичні аргументи Китаю щодо його претензій у Південно-Китайському морі.

Говорячи про Тайванську протоку, Остін сказав, що США, як і раніше, "глибоко віддані" збереженню там статус-кво відповідно до їхньої давньої політики одного Китаю та виконання своїх зобов'язань відповідно до Закону про відносини з Тайванем - закону США, який зобов'язує Вашингтон надати Тайваню кошти на його самооборону. "Наша політика є постійною та твердою. Вона дотримувалася такою при всіх адміністраціях США, - сказав він. - Ми будемо і надалі категорично проти односторонніх змін статус-кво з будь-якого боку".

Остін сказав, що світ зацікавлений у підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці, і від цього залежить безпека комерційних морських шляхів та глобальних ланцюжків постачання.

Тайвань залишається одним із найгостріших питань у китайсько-американських відносинах. Голова Міноборони США сказав, що США вважають, що відкриті лінії зв'язку з Китаєм необхідні, особливо між оборонними та військовими лідерами з обох боків.

"Я глибоко стурбований тим, що КНР не бажає серйозніше займатися більш досконалими механізмами врегулювання криз між нашими двома збройними силами, - сказав Остін. - Але я сподіваюся, що це зміниться, і скоро".

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