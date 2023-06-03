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Диалог США и Китая "необходимость", чтобы избежать недоразумений - Остин

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу отметил важность переговоров между его страной и Китаем, назвав диалог «необходимостью», чтобы избежать недоразумений, пишет УНН со ссылкой на Nikkei.

Диалог США и Китая "необходимость", чтобы избежать недоразумений - Остин

Цитата

"Для ответственных лидеров обороны лучшее время для разговора - в любое время, - сказал он на саммите по безопасности в Азии в Сингапуре. - Подходящее время для разговора - каждый раз. И подходящее время для разговора - сейчас".

Детали

Во время речи на Shangri-La Dialogue, конференции по безопасности в Сингапуре, в которой участвуют 600 делегатов из 49 стран, он отметил недавние "агрессивные и непрофессиональные" перехваты Китая в международном воздушном пространстве.

"Китайская Народная Республика (КНР) продолжает проводить тревожное количество рискованных перехватов самолетов США и их союзников, которые законно летают в международном воздушном пространстве, - сказал Остин. - Мы будем поддерживать наших союзников и партнеров, поскольку они защищают себя от принуждения и запугивания".

Он сказал, что США не помешает "опасное оперативное поведение" в международном воздушном пространстве через несколько дней после того, как было опубликовано рассекреченное видео, на котором показано, как китайский истребитель выполняет то, что Индийско-тихоокеанское командование США назвало "неоправданно агрессивным маневром" во время перехвата самолета американских ВВС 26 мая.

Инцидент произошел над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве, уточнили в командовании. В ответ Китай требует прекратить такие полеты со стороны США.

Пекин также отклонил просьбу Пентагона о встрече между Остином и его китайским коллегой Ли Шанфу в кулуарах саммита в Сингапуре.

Двое мужчин коротко обменялись рукопожатием за ужином в честь встречи на высшем уровне вчера вечером, но Остин преуменьшил это в своей субботней речи. "Сердечное рукопожатие за ужином не заменит серьезного взаимодействия", - сказал он.

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Остин сказал, что США сохранят "активное и ответственное присутствие" в Индо-Тихоокеанском регионе и будут продолжать работать над тем, чтобы ни одна страна не могла установить контроль над общими водными путями.

"В Южно-Китайском море мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защитить свободу судоходства и полетов", - сказал он. "Позвольте мне еще раз подчеркнуть важность решения Арбитражного суда от 2016 года. Оно является юридически обязывающим и окончательным", - добавил глава Пентагона, имея в виду решение международного трибунала, в котором объявлены необоснованными исторические аргументы Китая относительно его претензий в Южно-Китайском море.

Говоря о Тайваньском проливе, Остин сказал, что США по-прежнему "глубоко привержены" сохранению там статус-кво в соответствии с их давней политикой одного Китая и выполнению своих обязательств в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем - законом США, который обязывает Вашингтон предоставить Тайваню средства на его самооборону. "Наша политика является постоянной и твердой. Она придерживалась такой при всех администрациях США, - сказал он. - Мы будем и впредь категорически против односторонних изменений статус-кво с любой стороны".

Остин сказал, что мир заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе, и от этого зависит безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок.

Тайвань остаётся одним из самых острых вопросов в китайско-американских отношениях. Глава Минобороны США сказал, что США считают, что открытые линии связи с Китаем необходимы, особенно между оборонными и военными лидерами с обеих сторон.

"Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает серьезнее заниматься более совершенными механизмами урегулирования кризисов между нашими двумя вооруженными силами, - сказал Остин. - Но я надеюсь, что это изменится, и скоро".

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