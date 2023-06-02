Голови оборонних відомств США та Китаю обмінялися рукостисканням в Сінгапурі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін обмінявся потисканням рук з міністром національної оборони Китаю Лі Шанфу в кулуарах саміту з безпеки в Сінгапурі, але між ними не було «істотного обміну думками», заявив у п'ятницю Пентагон, інформує УНН.
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У відео, розміщеному в Твіттері репортером Wall Street Journal, Остін усміхається, стискаючи Лі руку за обіднім столом.
У заяві Пентагону також йдеться про те, що вони говорили дуже коротко.
«Міністерство вважає за необхідне підтримувати відкриті лінії зв'язку між військовими з КНР і продовжуватиме шукати змістовні дискусії між військовими на кількох рівнях, щоб відповідально управляти відносинами», — заявив офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.
The handshake. Defense Secretary Austin walks over to Chinese Defense Minister Li Shangfu to say hello at the #SLD23 in Singapore. Li had turned down the U.S. proposal for a meeting. pic.twitter.com/t9KkUI3vSw— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 2, 2023
Додамо
Раніше Китай відмовився від офіційної зустрічі з Остіном під час саміту безпеки в Шангрі-Ла, який відбудеться в найближчі кілька днів.
Відносини між Китаєм та Сполученими Штатами є напруженими з приводу Тайваню та ситуації з правами людини у Китаї до його військової діяльності у Південнокитайському морі.