Голови оборонних відомств США та Китаю обмінялися рукостисканням в Сінгапурі

Деталі

У відео, розміщеному в Твіттері репортером Wall Street Journal, Остін усміхається, стискаючи Лі руку за обіднім столом.

У заяві Пентагону також йдеться про те, що вони говорили дуже коротко.

«Міністерство вважає за необхідне підтримувати відкриті лінії зв'язку між військовими з КНР і продовжуватиме шукати змістовні дискусії між військовими на кількох рівнях, щоб відповідально управляти відносинами», — заявив офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

The handshake. Defense Secretary Austin walks over to Chinese Defense Minister Li Shangfu to say hello at the #SLD23 in Singapore. Li had turned down the U.S. proposal for a meeting. pic.twitter.com/t9KkUI3vSw

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 2, 2023

Додамо

Раніше Китай відмовився від офіційної зустрічі з Остіном під час саміту безпеки в Шангрі-Ла, який відбудеться в найближчі кілька днів.

Відносини між Китаєм та Сполученими Штатами є напруженими з приводу Тайваню та ситуації з правами людини у Китаї до його військової діяльності у Південнокитайському морі.