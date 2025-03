Главы оборонных ведомств США и Китая обменялись рукопожатием в Сингапуре

Детали

В видео, размещенном в Твиттере репортером Wall Street Journal, Остин улыбается, сжимая Ли руку за обеденным столом.

В заявлении Пентагона также говорится о том, что они говорили очень коротко.

«Министерство считает необходимым поддерживать открытые линии связи между военными с КНР и будет продолжать искать содержательные дискуссии между военными на нескольких уровнях, чтобы ответственно управлять отношениями», — заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

The handshake. Defense Secretary Austin walks over to Chinese Defense Minister Li Shangfu to say hello at the #SLD23 in Singapore. Li had turned down the U.S. proposal for a meeting. pic.twitter.com/t9KkUI3vSw

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 2, 2023

Добавим

Ранее Китай отказался от официальной встречи с Остином во время саммита безопасности в Шангри-Ла, который состоится в ближайшие несколько дней.

Отношения между Китаем и Соединёнными Штатами являются напряжёнными по поводу Тайваня и ситуации с правами человека в Китае до его военной деятельности в Южно-Китайском море.