Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме «Повелители Вселенной»

Джаред Лето получил роль злодея Скелетора в фильме Amazon MGM Studios и Mattel Films «Повелители Вселенной» (Masters of the Universe), сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

«В список злодеев, которые будут сниматься для фильма «Повелители Вселенной» Amazon MGM Studios и Mattel Films, теперь входят Джаред Лето, Сэм С. Уилсон, Гафтор Бьёрнссон и Коджо Атта. Лето сыграет Skeletor, Уилсон - Trap Jaw, Бьёрнссон сыграет Goat Man, а Атта получил роль Tri-Klops. Они присоединяются к Элисон Бри в роли Evil-Lyn, второго командира Skeletor», - сообщает издание.

Ранее объявленные роли героев включают Николаса Голицына в роли Хи-Мена, Камилу Мендес в роли Тилы и Идриса Эльбу в роли Дункана/Оружейника.

Детали сюжета держатся в секрете, но концепция сосредоточена на персонаже принца Адама из Этернии, который благодаря своему силовому мечу превращается в мускулистого Хи-Мена и наделяется сверхчеловеческой силой и способностями.

Трэвис Найт будет режиссером фильма, который выйдет в кинотеатрах по всему миру 5 июня 2026 года.