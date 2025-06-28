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Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
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Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
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Financial Times
Хранитель

Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Физиотерапевт Ольга Филькина предоставила развернутую информацию о сколиозе, включая его виды, степени, причины, симптомы, возможные последствия и методы лечения. Она подчеркнула важность консультации со специалистом для выполнения базовых упражнений.

Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения

Сегодня, 28 июня, в Международный день осведомленности о сколиозе, физический терапевт Медицинского дома Odrex Ольга Филькина рассказала УНН о причинах его возникновения и видах сколиоза.

Виды и степени сколиоза

Филькина рассказала, что сколиоз может быть классифицирован по различным признакам:

1. По происхождению:

• врожденный — связан с нарушениями развития позвонков еще в периоде эмбриогенеза (аномалии сегментации или формирования);

• идиопатический — самый распространенный тип (до 80% случаев), причина которого неизвестна. Делится на: инфантильный (до 3 лет), ювенильный (3–10 лет), подростковый (после 10 лет);

• нейромышечный — следствие неврологических или мышечных нарушений (например, ДЦП, миопатия);

• дегенеративный — у взрослых, чаще всего из-за остеоартроза, остеопороза, дегенеративных изменений межпозвоночных дисков;

• функциональный — временное искривление из-за других факторов, например, разной длины ног или болей.

2. По форме кривизны:

• С-образный (одна дуга искривления);

• S-образный (две дуги искривления);

• Z-образный (три дуги).

Степени сколиоза

Филькина отметила, что степени определяются по углу отклонения позвоночника по методу Кобба (рентгенографически):

• I степень — до 10°: минимальная кривизна, часто без симптомов;

• II степень — 11–25°: видна асимметрия плеч, возможны боли после нагрузки;

• III степень — 26–40°: деформация туловища, заметный реберный горб, нарушение осанки;

• IV степень — более 40°: значительная деформация, возможны нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Каковы причины возникновения сколиоза?

По словам физического терапевта, выделяют ряд возможных факторов:

• генетическая предрасположенность — семейные случаи сколиоза;

• нарушения роста — быстрый рост в пубертатном периоде;

• неравномерная нагрузка на позвоночник — например, ношение сумки на одном плече;

• мышечный дисбаланс — слабость глубоких мышц-стабилизаторов позвоночника;

• неврологические патологии — спастичность, парезы;

• неправильная осанка в детстве — при сидении, ношении портфеля и т.д.

Каковы симптомы сколиоза?

Филькина рассказала, что существуют следующие симптомы:

• асимметрия плеч, лопаток или таза;

• видимая кривизна позвоночника;

• реберный горб при наклоне вперед (тест Адамса);

• усталость спины после сидения или стояния;

• боль в спине (чаще при 2–4 степенях);

• нарушение дыхания (в тяжелых случаях);

• у взрослых — снижение подвижности, ограничения в бытовой деятельности.

Возможные последствия сколиоза

Филькина отметила, что если не заниматься лечением, сколиоз может прогрессировать и приводить к таким осложнениям:

• деформации грудной клетки, влияющие на работу легких и сердца;

• хронический болевой синдром в спине, плечах, шее;

• нарушение осанки, влекущее за собой вторичные изменения в тазу, коленях, стопах;

• снижение качества жизни, трудности в социализации, особенно в подростковом возрасте;

• ограничение двигательной активности и повышенный риск остеоартроза в зрелом возрасте.

Методы лечения сколиоза

По словам Филькиной, лечение зависит от степени, возраста пациента, формы и скорости прогрессирования:

1. Консервативное лечение (I–II степень):

• физическая терапия — основа лечения, включает индивидуальные упражнения для стабилизации и коррекции;

• массаж — вспомогательное средство для уменьшения мышечного напряжения;

• плавание, особенно на спине и кролем.

• Ортезы (корсеты) — например, корсет Шено при прогрессирующем сколиозе (обычно 2–3 степени).

2. Хирургическое лечение (III–IV степень):

• показано при прогрессировании > 40° или нарушениях функций органов;

• выполняется стабилизация позвоночника специальными металлическими конструкциями (спондилодез).

3. Сопутствующие методы:

• эрготерапия (особенно для детей с сопутствующими функциональными нарушениями);

• психоэмоциональная поддержка.

Базовые упражнения при сколиозе (выполняются после консультации с физическим терапевтом!)

1. Упражнения на растяжение:

• опора на все четыре конечности, медленное прогибание и округление спины.

• Наклоны в сторону с вытягиванием руки.

2. Упражнения на укрепление:

• Поза "планки" (с модификациями).

• Лежа на животе: подъем рук и ног (типа "пловца").

• "Лодочка" — укрепление мышц спины.

3. Дыхательные упражнения (по методике Катарины Шрот):

• Асимметричное дыхание в выпуклую сторону.

• Контроль за грудным расширением.

4. Корригирующая походка и баланс:

• Ходьба по линии (с руками за головой).

• Баланс на неустойчивой поверхности (фитбол, босу-платформа).

Вакцины для похудения связаны с опасными заболеваниями и смертями – исследования26.06.25, 10:50 • 2418 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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