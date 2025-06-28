Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Киев • УНН
Физиотерапевт Ольга Филькина предоставила развернутую информацию о сколиозе, включая его виды, степени, причины, симптомы, возможные последствия и методы лечения. Она подчеркнула важность консультации со специалистом для выполнения базовых упражнений.
Сегодня, 28 июня, в Международный день осведомленности о сколиозе, физический терапевт Медицинского дома Odrex Ольга Филькина рассказала УНН о причинах его возникновения и видах сколиоза.
Виды и степени сколиоза
Филькина рассказала, что сколиоз может быть классифицирован по различным признакам:
1. По происхождению:
• врожденный — связан с нарушениями развития позвонков еще в периоде эмбриогенеза (аномалии сегментации или формирования);
• идиопатический — самый распространенный тип (до 80% случаев), причина которого неизвестна. Делится на: инфантильный (до 3 лет), ювенильный (3–10 лет), подростковый (после 10 лет);
• нейромышечный — следствие неврологических или мышечных нарушений (например, ДЦП, миопатия);
• дегенеративный — у взрослых, чаще всего из-за остеоартроза, остеопороза, дегенеративных изменений межпозвоночных дисков;
• функциональный — временное искривление из-за других факторов, например, разной длины ног или болей.
2. По форме кривизны:
• С-образный (одна дуга искривления);
• S-образный (две дуги искривления);
• Z-образный (три дуги).
Степени сколиоза
Филькина отметила, что степени определяются по углу отклонения позвоночника по методу Кобба (рентгенографически):
• I степень — до 10°: минимальная кривизна, часто без симптомов;
• II степень — 11–25°: видна асимметрия плеч, возможны боли после нагрузки;
• III степень — 26–40°: деформация туловища, заметный реберный горб, нарушение осанки;
• IV степень — более 40°: значительная деформация, возможны нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Каковы причины возникновения сколиоза?
По словам физического терапевта, выделяют ряд возможных факторов:
• генетическая предрасположенность — семейные случаи сколиоза;
• нарушения роста — быстрый рост в пубертатном периоде;
• неравномерная нагрузка на позвоночник — например, ношение сумки на одном плече;
• мышечный дисбаланс — слабость глубоких мышц-стабилизаторов позвоночника;
• неврологические патологии — спастичность, парезы;
• неправильная осанка в детстве — при сидении, ношении портфеля и т.д.
Каковы симптомы сколиоза?
Филькина рассказала, что существуют следующие симптомы:
• асимметрия плеч, лопаток или таза;
• видимая кривизна позвоночника;
• реберный горб при наклоне вперед (тест Адамса);
• усталость спины после сидения или стояния;
• боль в спине (чаще при 2–4 степенях);
• нарушение дыхания (в тяжелых случаях);
• у взрослых — снижение подвижности, ограничения в бытовой деятельности.
Возможные последствия сколиоза
Филькина отметила, что если не заниматься лечением, сколиоз может прогрессировать и приводить к таким осложнениям:
• деформации грудной клетки, влияющие на работу легких и сердца;
• хронический болевой синдром в спине, плечах, шее;
• нарушение осанки, влекущее за собой вторичные изменения в тазу, коленях, стопах;
• снижение качества жизни, трудности в социализации, особенно в подростковом возрасте;
• ограничение двигательной активности и повышенный риск остеоартроза в зрелом возрасте.
Методы лечения сколиоза
По словам Филькиной, лечение зависит от степени, возраста пациента, формы и скорости прогрессирования:
1. Консервативное лечение (I–II степень):
• физическая терапия — основа лечения, включает индивидуальные упражнения для стабилизации и коррекции;
• массаж — вспомогательное средство для уменьшения мышечного напряжения;
• плавание, особенно на спине и кролем.
• Ортезы (корсеты) — например, корсет Шено при прогрессирующем сколиозе (обычно 2–3 степени).
2. Хирургическое лечение (III–IV степень):
• показано при прогрессировании > 40° или нарушениях функций органов;
• выполняется стабилизация позвоночника специальными металлическими конструкциями (спондилодез).
3. Сопутствующие методы:
• эрготерапия (особенно для детей с сопутствующими функциональными нарушениями);
• психоэмоциональная поддержка.
Базовые упражнения при сколиозе (выполняются после консультации с физическим терапевтом!)
1. Упражнения на растяжение:
• опора на все четыре конечности, медленное прогибание и округление спины.
• Наклоны в сторону с вытягиванием руки.
2. Упражнения на укрепление:
• Поза "планки" (с модификациями).
• Лежа на животе: подъем рук и ног (типа "пловца").
• "Лодочка" — укрепление мышц спины.
3. Дыхательные упражнения (по методике Катарины Шрот):
• Асимметричное дыхание в выпуклую сторону.
• Контроль за грудным расширением.
4. Корригирующая походка и баланс:
• Ходьба по линии (с руками за головой).
• Баланс на неустойчивой поверхности (фитбол, босу-платформа).
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