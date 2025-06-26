Вакцины для похудения связаны с опасными заболеваниями и смертями – исследования

Британский регулятор лекарственных средств сообщил о сотнях случаев панкреатита и 10 смертях среди пациентов, принимавших препараты для похудения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Агентство по регулированию лекарственных средств (MHRA) зарегистрировало 294 случая острого и хронического панкреатита после приема препаратов Mounjaro, Ozempic и Wegovy.

Доказательства свидетельствуют, что почти трети побочных эффектов можно было бы предотвратить благодаря генетическому тестированию - заявила главный специалист по безопасности MHRA доктор Элисон Кейв.



В общей сложности связанными с препаратами GLP-1 признаны 10 смертельных случаев. MHRA начинает исследование для выявления генетической предрасположенности к панкреатиту.

Дополнительно

55-летняя Джули Бишоп, перенесшая острый панкреатит после приема Mounjaro, призвала к осторожности.

Я считаю, что эти лекарства должны поступать только через NHS из-за связанных рисков - написала Бишоп.

Доктор Саймон Корк из Университета Англии Раскин отметил безопасность препаратов.

Подавляющему большинству людей эти препараты помогут похудеть и чрезвычайно безопасны - считает Корк.

Справка

GLP-1 – класс препаратов, используемых для лечения диабета и ожирения. Они имитируют гормон, регулирующий уровень сахара в крови и аппетит.

Напомним

В 2023 году канадские исследователи обнаружили, что препараты для похудения могут увеличивать риск серьезных желудочно-кишечных осложнений. Производитель Mounjaro компания Lilly подчеркнула, что безопасность пациентов остается их приоритетом.

Главе Еврокомиссии фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за Pfizergate