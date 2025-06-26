Щеплення для схуднення пов'язані з небезпечними захворюваннями та смертями – дослідження

Британський регулятор лікарських засобів повідомив про сотні випадків панкреатиту та 10 смертей серед пацієнтів, які приймали препарати для схуднення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Агентство з регулювання лікарських засобів (MHRA) зареєструвало 294 випадки гострого та хронічного панкреатиту після приймання препаратів Mounjaro, Ozempic та Wegovy.

Докази свідчать, що майже третині побічних ефектів можна було б запобігти завдяки генетичному тестуванню - заявила головний спеціаліст з безпеки MHRA доктор Елісон Кейв.



Загалом пов'язаними з препаратами GLP-1 визнано 10 смертельних випадків. MHRA розпочинає дослідження для виявлення генетичної схильності до панкреатиту.

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55-річна Джулі Бішоп, яка перенесла гострий панкреатит після приймання Mounjaro, закликала до обережності.

Я вважаю, що ці ліки повинні надходити лише через NHS через пов'язані ризики - написала Бішоп.

Доктор Саймон Корк з Університету Англії Раскін зазначив безпечність препаратів.

Переважній більшості людей ці препарати допоможуть схуднути та є надзвичайно безпечними - вважає Корк.

Довідка

GLP-1 – клас препаратів, які використовуються для лікування діабету та ожиріння. Вони імітують гормон, що регулює рівень цукру в крові та апетит.

Нагадаємо

У 2023 році канадські дослідники виявили, що препарати для схуднення можуть збільшувати ризик серйозних шлунково-кишкових ускладнень. Виробник Mounjaro компанія Lilly підкреслила, що безпека пацієнтів залишається їхнім пріоритетом.

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