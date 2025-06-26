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Щеплення для схуднення пов'язані з небезпечними захворюваннями та смертями – дослідження

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Британський регулятор лікарських засобів повідомив про випадки панкреатиту та 10 смертей серед пацієнтів, які приймали препарати для схуднення. MHRA розпочинає дослідження для виявлення генетичної схильності.

Щеплення для схуднення пов'язані з небезпечними захворюваннями та смертями – дослідження

Британський регулятор лікарських засобів повідомив про сотні випадків панкреатиту та 10 смертей серед пацієнтів, які приймали препарати для схуднення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Агентство з регулювання лікарських засобів (MHRA) зареєструвало 294 випадки гострого та хронічного панкреатиту після приймання препаратів Mounjaro, Ozempic та Wegovy.

Докази свідчать, що майже третині побічних ефектів можна було б запобігти завдяки генетичному тестуванню

- заявила головний спеціаліст з безпеки MHRA доктор Елісон Кейв. 

Загалом пов'язаними з препаратами GLP-1 визнано 10 смертельних випадків. MHRA розпочинає дослідження для виявлення генетичної схильності до панкреатиту.  

Додатково

55-річна Джулі Бішоп, яка перенесла гострий панкреатит після приймання Mounjaro, закликала до обережності.

Я вважаю, що ці ліки повинні надходити лише через NHS через пов'язані ризики

- написала Бішоп. 

Доктор Саймон Корк з Університету Англії Раскін зазначив безпечність препаратів.

Переважній більшості людей ці препарати допоможуть схуднути та є надзвичайно безпечними

- вважає Корк. 

Довідка

GLP-1 – клас препаратів, які використовуються для лікування діабету та ожиріння. Вони імітують гормон, що регулює рівень цукру в крові та апетит.

Нагадаємо

У 2023 році канадські дослідники виявили, що препарати для схуднення можуть збільшувати ризик серйозних шлунково-кишкових ускладнень. Виробник Mounjaro компанія Lilly підкреслила, що безпека пацієнтів залишається їхнім пріоритетом.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

Здоров'я
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