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Голові Єврокомісії фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через "Pfizergate" та інші звинувачення. Крайні праві євродепутати намагаються ініціювати голосування, але шанси на успіх низькі через необхідність підтримки більшості.

Голові Єврокомісії фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate

Президентe Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через скандал, пов'язаний з пандемією Covid-19, який загрожує зірвати її політичний порядок денний на другий термін, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Крайні праві законодавці в Європейському парламенті стверджують, що вони забезпечили достатню підтримку для своєї пропозиції щодо відставки Єврокомісії після того, як суд ЄС виніс ухвалу проти її поводження з особистими повідомленнями з генеральним директором фармацевтичної компанії.

Хоча фон дер Ляєн, імовірно, переживе голосування, яке може відбутися наступного місяця, це може змусити її піти на більше компромісів як з лівими, так і з правими, щоб забезпечити їхню підтримку, пише видання.

Румунський крайній правий депутат Європарламенту Георге Піпера заявив Financial Times, що він подасть пропозицію у четвер після того, як збере понад необхідні 72 підписи.

"Ініціатива по суті стосується підтримки прозорості та забезпечення справедливого та справжнього демократичного процесу", - сказав він.

Хоча поріг для запуску вотуму недовіри низький, для повалення фон дер Ляєн та її Єврокомісії знадобиться присутність понад двох третин членів Європарламенту. Асамблея налічує 720 членів, і 401 проголосував за неї на посаду президента рік тому, хоча з того часу вона відштовхнула деяких із них, зазначає видання.

Піпера стверджував, що деякі члени власної правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) фон дер Ляєн підтримують його ініціативу. Однак він визнав, що шанси на її успіх невеликі, але сказав, що це пропонує "важливу можливість для конструктивної та обґрунтованої критики президента фон дер Ляєн".

"Це зобов'язує Єврокомісію розглядати занепокоєння та надавати обґрунтування", - вказав він.

Подання Піпери ґрунтується на так званій судовій справі Pfizergate проти фон дер Ляєн, але також критикує її ставлення до Європарламенту - скарга, яку поділяють центристи та ліві депутати Європарламенту, які стверджують, що вона часто обходить єдину безпосередньо обрану інституцію блоку та надто поступлива до урядів ЄС.

У травні суд ЄС виніс рішення проти Єврокомісії у суперечці щодо публікації текстових повідомлень між фон дер Ляєн та головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо постачання вакцин проти Covid у 2021 році.

Суперечка щодо вмісту важливої інформації: суд зобов’язав голову Єврокомісії показати листування з Pfizer про закупівлю вакцин14.05.25, 13:48 • 3345 переглядiв

The New York Times порушила справу після того, як команда фон дер Ляєн відмовилася розкрити повідомлення. Суд відхилив аргумент Єврокомісії про те, що вона не могла їх знайти та "порушила принцип належного управління".

"Суд визнав відмову Єврокомісії юридично необґрунтованою і такою, що не має переконливого обґрунтування, - сказав Піпера. - Ці дії демонструють тенденцію інституційного перевищення повноважень, демократичної зневаги і підриву суспільної довіри до управління Союзу".

Прогресивні депутати Європарламенту відкрили новий фронт минулого тижня, коли Єврокомісія заявила про намір відкликати закон, що забороняє так званий грінвошинг - необґрунтовані екологічні заяви компаній - лише за кілька днів до того, як Європарламент і держави-члени прагнули досягти остаточної угоди щодо нього.

Цей закон став черговим громовідводом для антизелених настроїв у блоці, які просуває власна центристська правополітична група фон дер Ляєн, пише видання.

Соціалісти, які є другою за величиною фракцією в Європарламенті, та ліберальна партія Renew, яка посідає п'яте місце, написали спільного листа в середу до голови Європарламенту Роберти Мецоли з проханням порушити це питання з фон дер Ляєн та лідерами ЄС на саміті в четвер.

Вони стверджували, що Європарламент потребує "належних консультацій відповідно до принципу щирої співпраці" щоразу, коли закон відміняється. "Ми також вважаємо, що відповідальних єврокомісарів слід викликати до відповідних комітетів, щоб пояснити свої наміри", - зазначається у листі.

"Зелені", які підтримали фон дер Ляєн, також розкритикували цей крок.

Деякі столиці ЄС також висловили незгоду, стверджуючи, що вихід в останню хвилину підриває довіру до законодавства ЄС, за словами дипломатів, близьких до переговорів.

Тереза ​​Рібера, віцепрезидент Єврокомісії, яка відповідає за екологічні питання, сказала FT: "Я сподіваюся, що ці сумбурні дні будуть прояснені якомога швидше, і що ми зможемо досягти консенсусу".

Окремо члени юридичного комітету в середу проголосували за те, щоб попросити Мецолу подати до суду на Єврокомісію, оскільки вона уникла Європарламенту, коли вирішила випустити більше боргових зобов'язань для підживлення переозброєння блоку.

У пропозиції Піпера також згадується це нібито "процедурне зловживання". Він "закликає Європейську комісію піти у відставку через неодноразові невдачі у забезпеченні прозорості, постійне ігнорування демократичного контролю та верховенства права в Союзі".

Доповнення

Вотуми недовіри трапляються рідко, але можуть мати серйозні наслідки. У 1999 році команда Жака Сантера подала у відставку через звинувачення у шахрайстві та відсутності прозорості навіть після отримання вотуму довіри. Відтоді було лише чотири таких випадки, і жоден з них не був успішним.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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