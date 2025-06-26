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Главе Еврокомиссии фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за Pfizergate

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за "Pfizergate" и других обвинений. Крайние правые евродепутаты пытаются инициировать голосование, но шансы на успех низки из-за необходимости поддержки большинства.

Главе Еврокомиссии фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за Pfizergate

Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала, связанного с пандемией Covid-19, который грозит сорвать ее политическую повестку дня на второй срок, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Крайние правые законодатели в Европейском парламенте утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку для своего предложения об отставке Еврокомиссии после того, как суд ЕС вынес решение против ее обращения с личными сообщениями с генеральным директором фармацевтической компании.

Хотя фон дер Ляйен, вероятно, переживет голосование, которое может состояться в следующем месяце, это может заставить ее пойти на больше компромиссов как с левыми, так и с правыми, чтобы обеспечить их поддержку, пишет издание.

Румынский крайний правый депутат Европарламента Георге Пипера заявил Financial Times, что он подаст предложение в четверг после того, как соберет подписи сверх необходимых 72.

"Инициатива по сути касается поддержки прозрачности и обеспечения справедливого и подлинного демократического процесса", - сказал он.

Хотя порог для запуска вотума недоверия низок, для свержения фон дер Ляйен и ее Еврокомиссии потребуется присутствие более двух третей членов Европарламента. Ассамблея насчитывает 720 членов, и 401 проголосовал за нее на должность президента год назад, хотя с тех пор она оттолкнула некоторых из них, отмечает издание.

Пипера утверждал, что некоторые члены собственной правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) фон дер Ляйен поддерживают его инициативу. Однако он признал, что шансы на ее успех невелики, но сказал, что это предлагает "важную возможность для конструктивной и обоснованной критики президента фон дер Ляйен".

"Это обязывает Еврокомиссию рассматривать обеспокоенность и предоставлять обоснования", - указал он.

Подача Пиперы основывается на так называемом судебном деле Pfizergate против фон дер Ляйен, но также критикует ее отношение к Европарламенту - жалоба, которую разделяют центристы и левые депутаты Европарламента, которые утверждают, что она часто обходит единственный непосредственно избранный институт блока и слишком уступчива к правительствам ЕС.

В мае суд ЕС вынес решение против Еврокомиссии в споре о публикации текстовых сообщений между фон дер Ляйен и главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой во время переговоров о поставках вакцин против Covid в 2021 году.

Спор по поводу содержания важной информации: суд обязал главу Еврокомиссии показать переписку с Pfizer о закупке вакцины14.05.25, 13:48 • 3343 просмотра

The New York Times возбудила дело после того, как команда фон дер Ляйен отказалась раскрыть сообщения. Суд отклонил аргумент Еврокомиссии о том, что она не могла их найти и "нарушила принцип надлежащего управления".

"Суд признал отказ Еврокомиссии юридически необоснованным и не имеющим убедительного обоснования, - сказал Пипера. - Эти действия демонстрируют тенденцию институционального превышения полномочий, демократического пренебрежения и подрыва общественного доверия к управлению Союзом".

Прогрессивные депутаты Европарламента открыли новый фронт на прошлой неделе, когда Еврокомиссия заявила о намерении отозвать закон, запрещающий так называемый гринвошинг - необоснованные экологические заявления компаний - всего за несколько дней до того, как Европарламент и государства-члены стремились достичь окончательного соглашения по нему.

Этот закон стал очередным громоотводом для антизеленых настроений в блоке, которые продвигает собственная центристская правополитическая группа фон дер Ляйен, пишет издание.

Социалисты, которые являются второй по величине фракцией в Европарламенте, и либеральная партия Renew, которая занимает пятое место, написали совместное письмо в среду председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой поднять этот вопрос с фон дер Ляйен и лидерами ЕС на саммите в четверг.

Они утверждали, что Европарламент нуждается в "надлежащих консультациях в соответствии с принципом искреннего сотрудничества" каждый раз, когда закон отменяется. "Мы также считаем, что ответственных еврокомиссаров следует вызывать в соответствующие комитеты, чтобы объяснить свои намерения", - отмечается в письме.

"Зеленые", которые поддержали фон дер Ляйен, также раскритиковали этот шаг.

Некоторые столицы ЕС также выразили несогласие, утверждая, что выход в последнюю минуту подрывает доверие к законодательству ЕС, по словам дипломатов, близких к переговорам.

Тереза ​​Рибера, вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за экологические вопросы, сказала FT: "Я надеюсь, что эти сумбурные дни будут прояснены как можно скорее, и что мы сможем достичь консенсуса".

Отдельно члены юридического комитета в среду проголосовали за то, чтобы попросить Метсолу подать в суд на Еврокомиссию, поскольку она обошла Европарламент, когда решила выпустить больше долговых обязательств для подпитки перевооружения блока.

В предложении Пипера также упоминается это якобы "процедурное злоупотребление". Он "призывает Европейскую комиссию уйти в отставку из-за неоднократных неудач в обеспечении прозрачности, постоянного игнорирования демократического контроля и верховенства права в Союзе".

Дополнение

Вотумы недоверия случаются редко, но могут иметь серьезные последствия. В 1999 году команда Жака Сантера подала в отставку из-за обвинений в мошенничестве и отсутствии прозрачности даже после получения вотума доверия. С тех пор было только четыре таких случая, и ни один из них не был успешным.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Pfizer
Роберта Метсола
Европейский парламент
Нью-Йорк Таймс
Европейская комиссия
Financial Times
Альберт Бурла
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Tesla
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