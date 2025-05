Суд Европейского Союза удовлетворил запрос The New York Times по поводу отказа опубликовать SMS-переписку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководством Pfizer о поставке Евросоюзу вакцины от COVID-19.

Об этом говорится в решении суда CJEU, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по закону, Евросоюз (ЕС) обязан предоставлять право на публичный доступ к документам, хранящимся в его учреждениях.

Суд постановил, что ЕК "не сумела правдоподобно объяснить", почему она признала, что эти текстовые сообщения не содержали важной информации. Суд пришел к выводу, что NYT предоставила доказательства, описывающие существование переписки между главой ЕК и гендиректором Pfizer "в контексте закупки ЕК вакцин у этой компании во время пандемии COVID-19".

По информации суда, истцу также удалось "опровергнуть презумпцию несуществования и отсутствия запрошенных документов".

Комиссия не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов, а должна предоставить достоверные объяснения, которые позволяют общественности и суду понять, почему эти документы не могут быть найдены. Комиссия не дала правдоподобного объяснения, оправдывающего отсутствие документов. Более того, ЕК не уточнила, были ли удалены запрошенные текстовые сообщения, и если да, то намеренно или автоматически - сказано в решении суда.

Напомним

В 2021 году The New York Times сообщила, что глава ЕК около месяца вела переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой по поводу поставки 1,8 млрд доз вакцины против COVID-19. Контракт стал крупнейшей в мире сделкой по поставке вакцины, отмечало агентство Reuters. The New York Times подала иск в конце января 2023 года, заявив, что госпожа фон дер Ляйен необоснованно отказала в публикации ее смс.

УНН передавал, что Китай призвал США немедленно прекратить "безосновательные обвинения" обвинения в отношении происхождения SARS-CoV-2.

Неоднократные попытки США обвинить и очернить Китай в вопросе происхождения SARS-CoV-2 лишь разоблачают его злонамеренное намерение политизировать научные вопросы, сообщил подконтрольный Коммунистической партии КНР таблоид Global Times.