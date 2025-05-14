Спор по поводу содержания важной информации: суд обязал главу Еврокомиссии показать переписку с Pfizer о закупке вакцины

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 17014 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 41241 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 36486 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 46852 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 119188 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 53875 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 152063 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 87379 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 94681 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87651 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.9м/с
27%
746мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 77817 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

14 мая, 02:36 • 65280 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

14 мая, 02:58 • 41244 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 55980 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

05:20 • 47614 просмотра
публикации

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 19306 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 21180 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 31338 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

14 мая, 04:00 • 119188 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 152063 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 326 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 10984 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 20433 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 49563 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 108445 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Спор по поводу содержания важной информации: суд обязал главу Еврокомиссии показать переписку с Pfizer о закупке вакцины

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Суд ЕС удовлетворил запрос NYT относительно SMS-переписки главы Еврокомиссии с руководством Pfizer о закупке вакцины от COVID-19. ЕК не смогла объяснить, почему эти сообщения не содержат важной информации.

Спор по поводу содержания важной информации: суд обязал главу Еврокомиссии показать переписку с Pfizer о закупке вакцины

Суд Европейского Союза удовлетворил запрос The New York Times по поводу отказа опубликовать SMS-переписку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководством Pfizer о поставке Евросоюзу вакцины от COVID-19.

Об этом говорится в решении суда CJEU, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по закону, Евросоюз (ЕС) обязан предоставлять право на публичный доступ к документам, хранящимся в его учреждениях.

Суд постановил, что ЕК "не сумела правдоподобно объяснить", почему она признала, что эти текстовые сообщения не содержали важной информации. Суд пришел к выводу, что NYT предоставила доказательства, описывающие существование переписки между главой ЕК и гендиректором Pfizer "в контексте закупки ЕК вакцин у этой компании во время пандемии COVID-19".

По информации суда, истцу также удалось "опровергнуть презумпцию несуществования и отсутствия запрошенных документов".

Комиссия не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов, а должна предоставить достоверные объяснения, которые позволяют общественности и суду понять, почему эти документы не могут быть найдены. Комиссия не дала правдоподобного объяснения, оправдывающего отсутствие документов. Более того, ЕК не уточнила, были ли удалены запрошенные текстовые сообщения, и если да, то намеренно или автоматически

- сказано в решении суда.

 Напомним

В 2021 году The New York Times сообщила, что глава ЕК около месяца вела переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой по поводу поставки 1,8 млрд доз вакцины против COVID-19. Контракт стал крупнейшей в мире сделкой по поставке вакцины, отмечало агентство Reuters. The New York Times подала иск в конце января 2023 года, заявив, что госпожа фон дер Ляйен необоснованно отказала в публикации ее смс.

УНН передавал, что Китай призвал США немедленно прекратить "безосновательные обвинения" обвинения в отношении происхождения SARS-CoV-2.

Неоднократные попытки США обвинить и очернить Китай в вопросе происхождения SARS-CoV-2 лишь разоблачают его злонамеренное намерение политизировать научные вопросы, сообщил подконтрольный Коммунистической партии КНР таблоид Global Times.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЗдоровьеНовости Мира
Pfizer
Альберт Бурла
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Brent
$65.88
Bitcoin
$103,497.60
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$34.82
Золото
$3,235.91
Ethereum
$2,600.21