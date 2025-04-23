З точки зору Пекіна, питання походження SARS-CoV-2 використовується Вашингтоном щоб "очорнити" Китай. Теорії про "лабораторний витік" інфекційної хворобиу КНР вважають "черговим прийомом", який Сполучені Штати використовують для політичних маніпуляцій.

Про це ідеться у серії публікацій Global Times на сторінці у соцмережі, передає УНН.

Китай закликає США негайно припинити "безпідставні звинувачення" звинувачення та зважати, що відстеження походження походження SARS-CoV-2 - є важливим науковим питанням, дослідження якого офіційно підтримує Пекін. Низка заяв, які опублікував підконтрольний Комуністичній партії КНР таблоїд Global Times (Huánqiú Shíbào), покликані дати відповідь на нещодавню статтю на сайті Білого дому під назвою "Лабораторний витік: Справжні витоки COVID-19".

Речник Національної комісії охорони здоров'я Китаю заявив, що бґрунтування статті повністю позбавлене наукового підґрунтя, а "докази" є повністю сфабрикованими.

Неодноразові спроби США звинуватити та очорнити Китай у питанні походження SARS-CoV-2 лише викривають його зловмисний намір політизувати наукові питання, практику, яка давно відкидається міжнародною науковою спільнотою