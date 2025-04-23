Таємниця походження COVID-19: Китай закликає США припинити політичні маніпуляції у тому, що є науковим питанням
Київ • УНН
Пекін заперечує звинувачення у лабораторному витоку вірусу та закликає США зосередитися на науковому дослідженні. Китай наполягає на проведенні розслідування походження COVID-19 у США.
З точки зору Пекіна, питання походження SARS-CoV-2 використовується Вашингтоном щоб "очорнити" Китай. Теорії про "лабораторний витік" інфекційної хворобиу КНР вважають "черговим прийомом", який Сполучені Штати використовують для політичних маніпуляцій.
Про це ідеться у серії публікацій Global Times на сторінці у соцмережі, передає УНН.
Деталі
Китай закликає США негайно припинити "безпідставні звинувачення" звинувачення та зважати, що відстеження походження походження SARS-CoV-2 - є важливим науковим питанням, дослідження якого офіційно підтримує Пекін. Низка заяв, які опублікував підконтрольний Комуністичній партії КНР таблоїд Global Times (Huánqiú Shíbào), покликані дати відповідь на нещодавню статтю на сайті Білого дому під назвою "Лабораторний витік: Справжні витоки COVID-19".
Речник Національної комісії охорони здоров'я Китаю заявив, що бґрунтування статті повністю позбавлене наукового підґрунтя, а "докази" є повністю сфабрикованими.
Неодноразові спроби США звинуватити та очорнити Китай у питанні походження SARS-CoV-2 лише викривають його зловмисний намір політизувати наукові питання, практику, яка давно відкидається міжнародною науковою спільнотою
Офіційний речник Пекіна також заявив наступне:
Ссе більше інформації та доказів свідчать про те, що SARS-CoV-2 з'явився в США ще раніше.
У цьому контексті вказується, що "наступний етап відстеження походження вірусу повинен бути проведений в США".
Ми закликаємо США негайно припинити безпідставні звинувачення і наклепницьку кампанію проти Китаю, нести відповідальність за власну проблему і надати достовірне, відповідальне пояснення міжнародному співтовариству і людям в усьому світі,
Нагадаємо
США оновили дані про походження COVID-19, тепер вважаючи найбільш ймовірним витік вірусу з китайської лабораторії в Ухані. Білий дім вказує на незвичайну біологічну характеристику вірусу та хворобу дослідників восені 2019.
Ризик міокардиту збільшується в 6,1 раза після вакцинації Pfizer або Moderna: Голубовська про дослідження25.03.25, 12:18 • 18246 переглядiв