В Україні рівень захворюваності на ГРВІ продовжує знижуватися – МОЗ

За тиждень на ГРВІ захворіли 113 735 осіб, що на 7,4% менше. Зафіксовано 171 випадок COVID-19 та один летальний випадок від грипу. З початку епідсезону перехворіло 4 229 582 особи.