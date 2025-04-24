ООН попереджає, що зменшення міжнародної допомоги, зокрема від США, призведе до зниження рівня вакцинації дітей. Це може спричинити спалахи інфекційних захворювань.
За тиждень на ГРВІ захворіли 113 735 осіб, що на 7,4% менше. Зафіксовано 171 випадок COVID-19 та один летальний випадок від грипу. З початку епідсезону перехворіло 4 229 582 особи.
Пекін заперечує звинувачення у лабораторному витоку вірусу та закликає США зосередитися на науковому дослідженні. Китай наполягає на проведенні розслідування походження COVID-19 у США.