Учені виявили чотири типи реакції на вакцини проти COVID-19 та групу ризику

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Японські вчені виявили чотири типи реакції організму на вакцини проти COVID-19, використовуючи штучний інтелект. Дослідження показало, що люди з високим початковим рівнем антитіл, який швидко знижується, мають найбільший ризик зараження.

Учені виявили чотири типи реакції на вакцини проти COVID-19 та групу ризику

Учені виявили чотири типи реакції організму на вакцини проти COVID-19 і визначили групу з найбільшим ризиком зараження. Про це повідомляє Мedical Хpress, пише УНН.

Деталі

Нове дослідження опублікували в журналі Science Translational Medicine.

У японському Нагойському університеті протягом 18 місяців спостерігали за 2526 вакцинованими особами. Завдяки штучному інтелекту дослідники розробили математичну систему для класифікації імунних реакцій і вперше систематично виокремили групу зі "швидким спадом".

Дослідники виявили, що імунну відповідь можна розділити на чотири чіткі типи:

  • у деяких людей зберігався високий рівень антитіл протягом тривалого часу (стійко реагуючі);
    • в інших він починався з високого рівня, але швидко губився (реагуючі зі швидким спадом);
      • у третьої групи вироблялося мало антитіл, рівень яких також швидко знижувався (уразливі реагуючі);
        • а в інших спостерігалося проміжний стан (реагуючі з проміжним результатом).

          За словами керівника дослідження, професора Сінго Івамі, результати щодо групи зі "швидким спадом" виявилися несподіваними.

          Попри вражаючу початкову імунну відповідь, вони (група зі швидким спадом - ред.) заразилися COVID-19 швидше, ніж інші групи, тоді як ті, хто мав стійку імунну відповідь, зберігали захист протягом тривалішого часу. Одноразові аналізи крові на антитіла IgG, тип антитіл, який ми використовували для класифікації, не змогли виявити цей ризик. Лише відстежуючи зміни протягом місяців, ми побачили закономірність

          – заявив професор.

          Як повідомляється, люди з групи, які спочатку мали найвищий рівень антитіл, але рівень яких знижувався швидше, інфікувалися раніше. Люди з нижчим рівнем антитіл IgA(S) у крові, що захищають ніс та горло, також піддавалися вищому ризику. Результати показують, що моніторинг зміни рівня антитіл з часом може допомогти виявити людей із підвищеним ризиком зараження.

          В Україні зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19: понад 14 тисяч випадків за тиждень - МОЗ09.09.25, 11:35 • 3648 переглядiв

          Загалом після ревакцинації 29% учасників опинилися у групі зі стійкою відповіддю, 28% – у вразливій категорії, 19% – у групі швидкого спаду, а решта продемонстрували проміжні результати. При цьому частота проривних інфекцій коливалася від 5,2% серед стійко реагуючих до 6% серед вразливих і групи зі "швидким спадом".

          Уперше нам вдалося чітко згрупувати людей за реакцією на вакцини від COVID-19. Виявлення закономірності швидкого спаду є особливо важливим - це допомагає пояснити, чому деяким людям може знадобитися ревакцинація раніше, ніж іншим

          – підкреслив Івамі.

          Він також додав, що це потенційно може сприяти кращим, більш персоналізованим стратегіям вакцинації. Однак, чи можна широко використовувати тестування на антитіла, залежить від вартості, точності та того, чи є переваги вартими порівняно з поточними стратегіями. Потрібні додаткові дослідження.

          Нагадаємо

          У вересні в Україні зростає кількість випадків COVID-19, за 35-й тиждень 2025 року зафіксовано 10 622 випадки. Місцеві органи влади приймають рішення про протиепідемічні заходи, включаючи масковий режим.

          За минулий тиждень в Україні зареєстрували 14 926 випадків COVID-19, що на 3,5% більше, ніж попереднього тижня. Зафіксовано 19 летальних випадків, при цьому за чотири тижні 2025 року випадків менше, ніж за аналогічний період торік.

          Степан Гафтко

