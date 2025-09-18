Ученые выявили четыре типа реакции на вакцины против COVID-19 и группу риска
Японские ученые выявили четыре типа реакции организма на вакцины против COVID-19, используя искусственный интеллект. Исследование показало, что люди с высоким начальным уровнем антител, который быстро снижается, имеют наибольший риск заражения.
Ученые выявили четыре типа реакции организма на вакцины против COVID-19 и определили группу с наибольшим риском заражения. Об этом сообщает Medical Xpress, пишет УНН.
Новое исследование опубликовали в журнале Science Translational Medicine.
В японском Нагойском университете в течение 18 месяцев наблюдали за 2526 вакцинированными лицами. Благодаря искусственному интеллекту исследователи разработали математическую систему для классификации иммунных реакций и впервые систематически выделили группу с "быстрым спадом".
Исследователи обнаружили, что иммунный ответ можно разделить на четыре четких типа:
- у некоторых людей сохранялся высокий уровень антител в течение длительного времени (устойчиво реагирующие);
- у других он начинался с высокого уровня, но быстро терялся (реагирующие с быстрым спадом);
- у третьей группы вырабатывалось мало антител, уровень которых также быстро снижался (уязвимые реагирующие);
- а у других наблюдалось промежуточное состояние (реагирующие с промежуточным результатом).
По словам руководителя исследования, профессора Синго Ивами, результаты по группе с "быстрым спадом" оказались неожиданными.
Несмотря на впечатляющий начальный иммунный ответ, они (группа с быстрым спадом - ред.) заразились COVID-19 быстрее, чем другие группы, тогда как те, кто имел устойчивый иммунный ответ, сохраняли защиту в течение более длительного времени. Одноразовые анализы крови на антитела IgG, тип антител, который мы использовали для классификации, не смогли выявить этот риск. Только отслеживая изменения в течение месяцев, мы увидели закономерность
Как сообщается, люди из группы, которые изначально имели самый высокий уровень антител, но уровень которых снижался быстрее, инфицировались раньше. Люди с более низким уровнем антител IgA(S) в крови, защищающих нос и горло, также подвергались более высокому риску. Результаты показывают, что мониторинг изменения уровня антител со временем может помочь выявить людей с повышенным риском заражения.
В целом после ревакцинации 29% участников оказались в группе с устойчивым ответом, 28% – в уязвимой категории, 19% – в группе быстрого спада, а остальные продемонстрировали промежуточные результаты. При этом частота прорывных инфекций колебалась от 5,2% среди стойко реагирующих до 6% среди уязвимых и группы с "быстрым спадом".
Впервые нам удалось четко сгруппировать людей по реакции на вакцины от COVID-19. Выявление закономерности быстрого спада особенно важно - это помогает объяснить, почему некоторым людям может потребоваться ревакцинация раньше, чем другим
Он также добавил, что это потенциально может способствовать лучшим, более персонализированным стратегиям вакцинации. Однако, можно ли широко использовать тестирование на антитела, зависит от стоимости, точности и того, являются ли преимущества стоящими по сравнению с текущими стратегиями. Требуются дополнительные исследования.
