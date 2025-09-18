$41.190.02
10:41
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Ученые выявили четыре типа реакции на вакцины против COVID-19 и группу риска

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Японские ученые выявили четыре типа реакции организма на вакцины против COVID-19, используя искусственный интеллект. Исследование показало, что люди с высоким начальным уровнем антител, который быстро снижается, имеют наибольший риск заражения.

Ученые выявили четыре типа реакции на вакцины против COVID-19 и группу риска

Ученые выявили четыре типа реакции организма на вакцины против COVID-19 и определили группу с наибольшим риском заражения. Об этом сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Детали

Новое исследование опубликовали в журнале Science Translational Medicine.

В японском Нагойском университете в течение 18 месяцев наблюдали за 2526 вакцинированными лицами. Благодаря искусственному интеллекту исследователи разработали математическую систему для классификации иммунных реакций и впервые систематически выделили группу с "быстрым спадом".

Исследователи обнаружили, что иммунный ответ можно разделить на четыре четких типа:

  • у некоторых людей сохранялся высокий уровень антител в течение длительного времени (устойчиво реагирующие);
    • у других он начинался с высокого уровня, но быстро терялся (реагирующие с быстрым спадом);
      • у третьей группы вырабатывалось мало антител, уровень которых также быстро снижался (уязвимые реагирующие);
        • а у других наблюдалось промежуточное состояние (реагирующие с промежуточным результатом).

          По словам руководителя исследования, профессора Синго Ивами, результаты по группе с "быстрым спадом" оказались неожиданными.

          Несмотря на впечатляющий начальный иммунный ответ, они (группа с быстрым спадом - ред.) заразились COVID-19 быстрее, чем другие группы, тогда как те, кто имел устойчивый иммунный ответ, сохраняли защиту в течение более длительного времени. Одноразовые анализы крови на антитела IgG, тип антител, который мы использовали для классификации, не смогли выявить этот риск. Только отслеживая изменения в течение месяцев, мы увидели закономерность

          – заявил профессор.

          Как сообщается, люди из группы, которые изначально имели самый высокий уровень антител, но уровень которых снижался быстрее, инфицировались раньше. Люди с более низким уровнем антител IgA(S) в крови, защищающих нос и горло, также подвергались более высокому риску. Результаты показывают, что мониторинг изменения уровня антител со временем может помочь выявить людей с повышенным риском заражения.

          В Украине зафиксирован рост заболеваемости COVID-19: более 14 тысяч случаев за неделю - Минздрав09.09.25, 11:35 • 3649 просмотров

          В целом после ревакцинации 29% участников оказались в группе с устойчивым ответом, 28% – в уязвимой категории, 19% – в группе быстрого спада, а остальные продемонстрировали промежуточные результаты. При этом частота прорывных инфекций колебалась от 5,2% среди стойко реагирующих до 6% среди уязвимых и группы с "быстрым спадом".

          Впервые нам удалось четко сгруппировать людей по реакции на вакцины от COVID-19. Выявление закономерности быстрого спада особенно важно - это помогает объяснить, почему некоторым людям может потребоваться ревакцинация раньше, чем другим

          – подчеркнул Ивами.

          Он также добавил, что это потенциально может способствовать лучшим, более персонализированным стратегиям вакцинации. Однако, можно ли широко использовать тестирование на антитела, зависит от стоимости, точности и того, являются ли преимущества стоящими по сравнению с текущими стратегиями. Требуются дополнительные исследования.

          Напомним

          В сентябре в Украине растет количество случаев COVID-19, за 35-ю неделю 2025 года зафиксировано 10 622 случая. Местные органы власти принимают решения о противоэпидемических мерах, включая масочный режим.

          За прошедшую неделю в Украине зарегистрировали 14 926 случаев COVID-19, что на 3,5% больше, чем на предыдущей неделе. Зафиксировано 19 летальных случаев, при этом за четыре недели 2025 года случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

          Степан Гафтко

          COVID-19Здоровье
          Украина