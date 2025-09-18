Ученые выявили четыре типа реакции на вакцины против COVID-19 и группу риска

Ученые выявили четыре типа реакции организма на вакцины против COVID-19 и определили группу с наибольшим риском заражения. Об этом сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Детали

Новое исследование опубликовали в журнале Science Translational Medicine.

В японском Нагойском университете в течение 18 месяцев наблюдали за 2526 вакцинированными лицами. Благодаря искусственному интеллекту исследователи разработали математическую систему для классификации иммунных реакций и впервые систематически выделили группу с "быстрым спадом".

Исследователи обнаружили, что иммунный ответ можно разделить на четыре четких типа:

у некоторых людей сохранялся высокий уровень антител в течение длительного времени (устойчиво реагирующие);

у других он начинался с высокого уровня, но быстро терялся (реагирующие с быстрым спадом);

у третьей группы вырабатывалось мало антител, уровень которых также быстро снижался (уязвимые реагирующие);

а у других наблюдалось промежуточное состояние (реагирующие с промежуточным результатом).

По словам руководителя исследования, профессора Синго Ивами, результаты по группе с "быстрым спадом" оказались неожиданными.

Несмотря на впечатляющий начальный иммунный ответ, они (группа с быстрым спадом - ред.) заразились COVID-19 быстрее, чем другие группы, тогда как те, кто имел устойчивый иммунный ответ, сохраняли защиту в течение более длительного времени. Одноразовые анализы крови на антитела IgG, тип антител, который мы использовали для классификации, не смогли выявить этот риск. Только отслеживая изменения в течение месяцев, мы увидели закономерность – заявил профессор.

Как сообщается, люди из группы, которые изначально имели самый высокий уровень антител, но уровень которых снижался быстрее, инфицировались раньше. Люди с более низким уровнем антител IgA(S) в крови, защищающих нос и горло, также подвергались более высокому риску. Результаты показывают, что мониторинг изменения уровня антител со временем может помочь выявить людей с повышенным риском заражения.

В Украине зафиксирован рост заболеваемости COVID-19: более 14 тысяч случаев за неделю - Минздрав

В целом после ревакцинации 29% участников оказались в группе с устойчивым ответом, 28% – в уязвимой категории, 19% – в группе быстрого спада, а остальные продемонстрировали промежуточные результаты. При этом частота прорывных инфекций колебалась от 5,2% среди стойко реагирующих до 6% среди уязвимых и группы с "быстрым спадом".

Впервые нам удалось четко сгруппировать людей по реакции на вакцины от COVID-19. Выявление закономерности быстрого спада особенно важно - это помогает объяснить, почему некоторым людям может потребоваться ревакцинация раньше, чем другим – подчеркнул Ивами.

Он также добавил, что это потенциально может способствовать лучшим, более персонализированным стратегиям вакцинации. Однако, можно ли широко использовать тестирование на антитела, зависит от стоимости, точности и того, являются ли преимущества стоящими по сравнению с текущими стратегиями. Требуются дополнительные исследования.

Напомним

В сентябре в Украине растет количество случаев COVID-19, за 35-ю неделю 2025 года зафиксировано 10 622 случая. Местные органы власти принимают решения о противоэпидемических мерах, включая масочный режим.

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировали 14 926 случаев COVID-19, что на 3,5% больше, чем на предыдущей неделе. Зафиксировано 19 летальных случаев, при этом за четыре недели 2025 года случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.