Эксклюзив
07:55 • 13629 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 19153 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 19027 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 13969 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 14487 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 20763 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 33863 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 41809 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28058 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48728 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
В Украине зафиксирован рост заболеваемости COVID-19: более 14 тысяч случаев за неделю - Минздрав

Киев • УНН

 • 228 просмотра

За 36-ю неделю 2025 года в Украине зарегистрировано 14 414 новых случаев COVID-19, что на 32,3% больше, чем неделей ранее. Также выявлен 21 летальный случай.

В Украине зафиксирован рост заболеваемости COVID-19: более 14 тысяч случаев за неделю - Минздрав

В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 36-й недели 2025 года (1-7 сентября) положительный результат теста получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем неделей ранее (10 622 случая). За этот период также зарегистрирован 21 летальный случай среди инфицированных. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

Если сравнивать с прошлым годом, ситуация выглядит несколько стабильнее: с 11 августа по 7 сентября 2025 года выявили в 1,44 раза меньше случаев, чем за аналогичный период 2024-го (35 841 против 51 728).

Что касается новых субвариантов штамма Омикрон: по состоянию на 5 сентября в Украине подтверждено 4 случая инфицирования вариантом NB.1.8.1 ("Нимбус") и 225 случаев вариантом XFG ("Стратус"). В ЦОЗ подчеркивают, что пока нет доказательств, что эти штаммы вызывают более тяжелое течение, чем другие.

Как отмечают в Минздраве, вакцинация остается лучшей защитой. В Украине она бесплатна. Большинству невакцинированных достаточно одной дозы, а людям из групп риска (старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими болезнями, работники образования и медицины) рекомендуется делать дополнительные прививки раз в 6-12 месяцев.

По состоянию на 31 августа 2025 года в Украине уже проведено 36 млн прививок:

  • более 16,4 млн человек получили одну дозу,
    • более 15,5 млн – две дозы,
      • более 3,4 млн – первый бустер,
        • более 583 тыс. – второй бустер.

          Специалисты советуют соблюдать базовые правила профилактики: носить маску в людных местах, мыть руки, дезинфицировать поверхности и оставаться дома в случае появления симптомов.

          ВОЗ отменяет чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, но призывает к бдительности05.09.25, 17:47 • 4524 просмотра

          Степан Гафтко

          ОбществоCOVID-19Здоровье
          Всемирная организация здравоохранения
          Украина