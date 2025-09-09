В Украине зафиксирован рост заболеваемости COVID-19: более 14 тысяч случаев за неделю - Минздрав
Киев • УНН
За 36-ю неделю 2025 года в Украине зарегистрировано 14 414 новых случаев COVID-19, что на 32,3% больше, чем неделей ранее. Также выявлен 21 летальный случай.
В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 36-й недели 2025 года (1-7 сентября) положительный результат теста получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем неделей ранее (10 622 случая). За этот период также зарегистрирован 21 летальный случай среди инфицированных. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.
Детали
Если сравнивать с прошлым годом, ситуация выглядит несколько стабильнее: с 11 августа по 7 сентября 2025 года выявили в 1,44 раза меньше случаев, чем за аналогичный период 2024-го (35 841 против 51 728).
Что касается новых субвариантов штамма Омикрон: по состоянию на 5 сентября в Украине подтверждено 4 случая инфицирования вариантом NB.1.8.1 ("Нимбус") и 225 случаев вариантом XFG ("Стратус"). В ЦОЗ подчеркивают, что пока нет доказательств, что эти штаммы вызывают более тяжелое течение, чем другие.
Как отмечают в Минздраве, вакцинация остается лучшей защитой. В Украине она бесплатна. Большинству невакцинированных достаточно одной дозы, а людям из групп риска (старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими болезнями, работники образования и медицины) рекомендуется делать дополнительные прививки раз в 6-12 месяцев.
По состоянию на 31 августа 2025 года в Украине уже проведено 36 млн прививок:
- более 16,4 млн человек получили одну дозу,
- более 15,5 млн – две дозы,
- более 3,4 млн – первый бустер,
- более 583 тыс. – второй бустер.
Специалисты советуют соблюдать базовые правила профилактики: носить маску в людных местах, мыть руки, дезинфицировать поверхности и оставаться дома в случае появления симптомов.
