"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 16771 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 26001 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 23024 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 40946 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 37001 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 51196 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 42527 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41960 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 42012 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
ВОЗ отменяет чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, но призывает к бдительности

Киев • УНН

 • 36 просмотра

ВОЗ отменила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вируса Mpox, но болезнь все еще представляет угрозу. Организация призывает правительства не ослаблять эпидемиологический надзор и вакцинацию.

ВОЗ отменяет чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, но призывает к бдительности

Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении действия глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вызванной вирусом Mpox (ранее известным как "оспа обезьян"). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ВОЗ, пишет УНН.

Детали

В то же время в ВОЗ подчеркнули: болезнь, которая может быть смертельно опасной и вызывает болезненные высыпания, до сих пор представляет угрозу и требует постоянного внимания.

В Украине за неделю более чем на 45% возросло количество больных COVID-1902.09.25, 10:24 • 3766 просмотров

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус сообщил, что уровень международной тревоги снижен более чем через год после того, как распространение Mpox было признано "чрезвычайным событием в сфере общественного здравоохранения, имеющим международное значение". Этот статус позволял мобилизовать страны к совместным действиям, чтобы остановить распространение инфекции.

По словам Гебреисуса, отмена чрезвычайного положения не означает, что угроза ликвидирована. Он призвал правительства не ослаблять эпидемиологический надзор, усиливать кампании по вакцинации и своевременно реагировать на новые случаи заражения, чтобы избежать новых волн эпидемии.

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Bloomberg L.P.