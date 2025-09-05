ВОЗ отменяет чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, но призывает к бдительности

Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении действия глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вызванной вирусом Mpox (ранее известным как "оспа обезьян"). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ВОЗ, пишет УНН.

Детали

В то же время в ВОЗ подчеркнули: болезнь, которая может быть смертельно опасной и вызывает болезненные высыпания, до сих пор представляет угрозу и требует постоянного внимания.

В Украине за неделю более чем на 45% возросло количество больных COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус сообщил, что уровень международной тревоги снижен более чем через год после того, как распространение Mpox было признано "чрезвычайным событием в сфере общественного здравоохранения, имеющим международное значение". Этот статус позволял мобилизовать страны к совместным действиям, чтобы остановить распространение инфекции.

По словам Гебреисуса, отмена чрезвычайного положения не означает, что угроза ликвидирована. Он призвал правительства не ослаблять эпидемиологический надзор, усиливать кампании по вакцинации и своевременно реагировать на новые случаи заражения, чтобы избежать новых волн эпидемии.