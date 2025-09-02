В Украине за неделю более чем на 45% возросло количество больных COVID-19

В Украине за прошедшую неделю было зафиксировано 10 622 случая заболевания COVID-19, что на более чем 45% больше по сравнению с предыдущей неделей. Летальных случаев было 14. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным рутинного эпиднадзора, полученным от учреждений здравоохранения из всех областей Украины, кроме Луганской и Запорожской, в течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на COVID-19 составило 10 622 человека, что на 46,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 7 265 случаев. Также за неделю было зарегистрировано 14 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2 - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по сравнению с эпидситуацией в прошлом году, за четыре недели 2025 года с 4 по 31 августа зарегистрировано в два раза меньше случаев заболевания COVID-19, чем за аналогичный период 2024 года: 22 627 против 45 500 случаев соответственно.

Учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS-CoV-2 среди исследований на респираторную группу инфекций по результатам работы учреждений здравоохранения Минздрава Украины в ближайшие недели можно ожидать дальнейшее увеличение количества лиц с положительными результатами на COVID-19 - информирует ЦОЗ.

Кроме того, сообщается, что в Украине по состоянию на 25 августа подтверждено три случая инфицирования субвариантом Нимбус и 125 на Стратус.

Дополнение

21 августа в Минздраве заявляли, что в Украине возросло количество больных коронавирусом, однако заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявлял, что в прошлом году в Украине почти в равной пропорции было количество умерших от гриппа и от COVID-19. Однако количество заболевших гриппом и другими ОРВИ было в разы большим.