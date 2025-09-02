$41.370.05
Эксклюзив
07:02 • 2492 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 11217 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
05:30 • 10888 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 28662 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 41317 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 55780 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48080 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 191662 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 108194 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 201909 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
В Украине за неделю более чем на 45% возросло количество больных COVID-19

Киев • УНН

 • 564 просмотра

В Украине за прошедшую неделю зафиксировано 10 622 случая COVID-19, что на 46,2% больше, чем на предыдущей неделе. Зарегистрировано 14 летальных исходов, при этом ожидается дальнейший рост.

В Украине за неделю более чем на 45% возросло количество больных COVID-19

В Украине за прошедшую неделю было зафиксировано 10 622 случая заболевания COVID-19, что на более чем 45% больше по сравнению с предыдущей неделей. Летальных случаев было 14. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным рутинного эпиднадзора, полученным от учреждений здравоохранения из всех областей Украины, кроме Луганской и Запорожской, в течение 35-й недели 2025 года (с 25 по 31 августа) количество лиц с положительными результатами на COVID-19 составило 10 622 человека, что на 46,2% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 7 265 случаев. Также за неделю было зарегистрировано 14 летальных случаев среди лиц с положительным результатом на SARS-CoV-2

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что по сравнению с эпидситуацией в прошлом году, за четыре недели 2025 года с 4 по 31 августа зарегистрировано в два раза меньше случаев заболевания COVID-19, чем за аналогичный период 2024 года: 22 627 против 45 500 случаев соответственно.

Учитывая увеличение количества положительных результатов на определение вирусов SARS-CoV-2 среди исследований на респираторную группу инфекций по результатам работы учреждений здравоохранения Минздрава Украины в ближайшие недели можно ожидать дальнейшее увеличение количества лиц с положительными результатами на COVID-19

- информирует ЦОЗ.

Кроме того, сообщается, что в Украине по состоянию на 25 августа подтверждено три случая инфицирования субвариантом Нимбус и 125 на Стратус. 

Дополнение

21 августа в Минздраве заявляли, что в Украине возросло количество больных коронавирусом, однако заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин  заявлял, что в прошлом году в Украине почти в равной пропорции было количество умерших от гриппа и от COVID-19. Однако количество заболевших гриппом и другими ОРВИ было в разы большим.

Анна Мурашко

ОбществоCOVID-19Здоровье
COVID-19
Луганская область
Запорожская область
Украина