В областях существуют механизмы введения локальных карантинов из-за COVID-19 - Минздрав

Киев • УНН
Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что области имеют механизмы для введения локальных карантинов. Это возможно при значительном превышении среднего уровня заболеваемости COVID-19.
В любой области существуют механизмы введения локальных карантинов или противоэпидемических мер. Их могут вводить, когда уровни заболеваемости COVID-19 намного выше, чем средние ожидания. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.
Детали
Кузин прокомментировал причины для применения противоэпидемических мер.
Юридически сейчас созданы все механизмы. В любой области или любой объединенной территориальной общине существуют механизмы введения локальных карантинов или противоэпидемических мер. Такая практика существовала раньше и на самом деле она была оставлена и после COVID-19, немного модифицирована. Она необходима для того, чтобы если на территории любой территориальной общины, города мы наблюдаем какие-то аномальные, или сверхвысокие показатели, местные власти имели необходимые рычаги влияния для того, чтобы они применили противоэпидемические ограничения
Кузин пояснил, что противоэпидемические ограничения могут применяться в том случае, когда уровни заболеваемости намного выше, чем средние ожидания.
Сейчас по меньшей мере на 60-70% ниже минимального уровня мы находимся по показателям заболеваемости. То есть шансов на то, что где-то ситуация ухудшится, что местные власти вынуждены будут ввести такие меры, я лично оцениваю как очень маловероятные
Кроме того, Кузин заявил, что COVID-19 стал сезонным заболеванием и сливается с общей массой ОРВИ.
COVID-19 стал сезонным заболеванием. Его сезонность приходится на сезонность острых респираторных вирусных инфекций. Если раньше мы регистрировали две волны, то есть весной и осенью, или зимой, то сейчас мы регистрируем по большому счету один пиковый период заболеваемости, который наблюдается в август-сентябрь, возможно часть октября
Дополнение
Кузин сообщал, что с сентября на еженедельной основе начинается отдельная система мониторинга острых респираторных вирусных инфекций в Украине.
Если в какой-то области будут хотя бы приближаться показатели по всем суммарным ОРВИ к пандемическому уровню, то не исключается, что какая-то область может ввести такие локальные ограничительные меры.
27 августа Кузин сообщил, что в Украине подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в конце сентября - начале октября. Маловероятно, что это приведет к каким-либо локальным противоэпидемическим или ограничительным мерам.