В областях существуют механизмы введения локальных карантинов из-за COVID-19 - Минздрав

$41.400.03
48.270.21
ukenru
11:13 • 3532 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 6082 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 16489 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 47679 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 46042 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 105105 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 74649 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 153921 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151651 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 59366 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
36%
751мм
Популярные новости
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 31527 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 27475 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 25445 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 28297 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 14426 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 47679 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 69572 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 66700 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 153921 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151651 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марк Цукерберг
Виктор Орбан
Ларс Лёкке Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 13976 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 14576 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 28637 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 24203 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 74229 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
ТикТок
Facebook

В областях существуют механизмы введения локальных карантинов из-за COVID-19 - Минздрав

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что области имеют механизмы для введения локальных карантинов. Это возможно при значительном превышении среднего уровня заболеваемости COVID-19.

В областях существуют механизмы введения локальных карантинов из-за COVID-19 - Минздрав

В любой области существуют механизмы введения локальных карантинов или противоэпидемических мер. Их могут вводить, когда уровни заболеваемости COVID-19 намного выше, чем средние ожидания. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в интервью в программе "Есть Разговор", передает УНН.

Детали

Кузин прокомментировал причины для применения противоэпидемических мер.

Юридически сейчас созданы все механизмы. В любой области или любой объединенной территориальной общине существуют механизмы введения локальных карантинов или противоэпидемических мер. Такая практика существовала раньше и на самом деле она была оставлена и после COVID-19, немного модифицирована. Она необходима для того, чтобы если на территории любой территориальной общины, города мы наблюдаем какие-то аномальные, или сверхвысокие показатели, местные власти имели необходимые рычаги влияния для того, чтобы они применили противоэпидемические ограничения

- рассказал Кузин.

Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун27.08.25, 15:09 • 1048 просмотров

Кузин пояснил, что противоэпидемические ограничения могут применяться в том случае, когда уровни заболеваемости намного выше, чем средние ожидания.

Сейчас по меньшей мере на 60-70% ниже минимального уровня мы находимся по показателям заболеваемости. То есть шансов на то, что где-то ситуация ухудшится, что местные власти вынуждены будут ввести такие меры, я лично оцениваю как очень маловероятные

- сказал Кузин.

Кроме того, Кузин заявил, что COVID-19 стал сезонным заболеванием и сливается с общей массой ОРВИ.

COVID-19 стал сезонным заболеванием. Его сезонность приходится на сезонность острых респираторных вирусных инфекций. Если раньше мы регистрировали две волны, то есть весной и осенью, или зимой, то сейчас мы регистрируем по большому счету один пиковый период заболеваемости, который наблюдается в август-сентябрь, возможно часть октября

- рассказал Кузин.

Число больных COVID-19 растет, но заболеваемость втрое ниже, чем в прошлом году - Минздрав21.08.25, 20:02 • 4107 просмотров

Дополнение

Кузин сообщал, что с сентября на еженедельной основе начинается отдельная система мониторинга острых респираторных вирусных инфекций в Украине.

Если в какой-то области будут хотя бы приближаться показатели по всем суммарным ОРВИ к пандемическому уровню, то не исключается, что какая-то область может ввести такие локальные ограничительные меры.

27 августа Кузин сообщил, что в Украине подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в конце сентября - начале октября. Маловероятно, что это приведет к каким-либо локальным противоэпидемическим или ограничительным мерам.

Анна Мурашко

ОбществоCOVID-19Здоровье
COVID-19
Украина