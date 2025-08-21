Число больных COVID-19 растет, но заболеваемость втрое ниже, чем в прошлом году - Минздрав
Киев • УНН
В Украине зафиксирован рост числа больных COVID-19, однако уровень заболеваемости в августе 2025 года в три раза ниже, чем в августе 2024 года. Больше всего случаев выявлено в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киевской области.
В Украине возросло количество больных коронавирусом, однако заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Детали
В этом году количество заболевших меньше на 65%: если с начала августа 2025 года в электронной системе здравоохранения официально зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19 (1 342 пациента получили лечение в стационаре), то в прошлом году в августе 2024 года в этот период было зарегистрировано - 26 451 случай (лечение в стационаре получили 3 191 пациент).
Сейчас больше всего больных зафиксировали в Киеве (2 076) и области (726), а также в Днепропетровской (1 469) и Львовской (735) областях. Всего в стране подтверждено: 81 случай субварианта "Stratus" (в 7 областях). 2 случая – "Nimbus" (по одному в Винницкой и Одесской областях).
В Минздраве назвали характерные симптомы субварианта коронавируса "Nimbus" (NB.1.8.1) и субварианта коронавируса "Stratus" (XFG). Это острая боль в горле, хриплый голос и охриплость.
Основным способом защиты остается вакцинация. В то же время ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев следующим категориям населения:
- взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
- беременным женщинам;
- людям старше 60 лет;
- взрослым и детям, находящимся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции,
- представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и т.д.).
Напомним
Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что текущая волна COVID-19 продлится до конца сентября. Он добавил, что сейчас нет оснований для введения карантинных ограничений ни в одной области.