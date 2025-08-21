Число больных COVID-19 растет, но заболеваемость втрое ниже, чем в прошлом году - Минздрав

В Украине зафиксирован рост числа больных COVID-19, однако уровень заболеваемости в августе 2025 года в три раза ниже, чем в августе 2024 года. Больше всего случаев выявлено в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киевской области.