14:24 • 8280 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 10628 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 17044 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 11249 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 20344 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 50672 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 59456 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 62507 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 85856 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 201926 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число больных COVID-19 растет, но заболеваемость втрое ниже, чем в прошлом году - Минздрав

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Украине зафиксирован рост числа больных COVID-19, однако уровень заболеваемости в августе 2025 года в три раза ниже, чем в августе 2024 года. Больше всего случаев выявлено в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киевской области.

Число больных COVID-19 растет, но заболеваемость втрое ниже, чем в прошлом году - Минздрав

В Украине возросло количество больных коронавирусом, однако заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

В этом году количество заболевших меньше на 65%: если с начала августа 2025 года в электронной системе здравоохранения официально зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19 (1 342 пациента получили лечение в стационаре), то в прошлом году в августе 2024 года в этот период было зарегистрировано - 26 451 случай (лечение в стационаре получили 3 191 пациент).

Сейчас больше всего больных зафиксировали в Киеве (2 076) и области (726), а также в Днепропетровской (1 469) и Львовской (735) областях. Всего в стране подтверждено: 81 случай субварианта "Stratus" (в 7 областях). 2 случая – "Nimbus" (по одному в Винницкой и Одесской областях).

В Минздраве назвали характерные симптомы субварианта коронавируса "Nimbus" (NB.1.8.1) и субварианта коронавируса "Stratus" (XFG). Это острая боль в горле, хриплый голос и охриплость.

Основным способом защиты остается вакцинация. В то же время ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев следующим категориям населения:

  • взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
    • беременным женщинам;
      • людям старше 60 лет;
        • взрослым и детям, находящимся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции,
          • представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и т.д.).

            Напомним

            Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что текущая волна COVID-19 продлится до конца сентября. Он добавил, что сейчас нет оснований для введения карантинных ограничений ни в одной области.

            Евгений Устименко

