Кількість хворих на COVID-19 зростає, але захворюваність утричі нижча за минулий рік - МОЗ
Київ • УНН
В Україні зафіксовано зростання кількості хворих на COVID-19, проте рівень захворюваності у серпні 2025 року у три рази нижчий, ніж у серпні 2024 року. Найбільше випадків виявлено у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях, а також на Київщині.
Деталі
Цього року кількість захворілих менша на 65%: якщо з початку серпня 2025 у електронній системі охорони здоров’я офіційно зареєстровано 8 714 випадків COVID-19 (1 342 пацієнти отримали лікування у стаціонарі), то минулого року у серпні 2024 в цей період було зареєстровано - 26 451 випадок (лікування у стаціонарі отримало 3 191 пацієнтів).
Наразі найбільше хворих зафіксували у Києві (2 076) та області (726), а також у Дніпропетровській (1 469) та Львівській (735) областях. Загалом в країні підтверджено: 81 випадок субваріанта "Stratus" (у 7 областях). 2 випадки – "Nimbus" (по одному у Вінницькій і Одеській областях).
У МОЗ назвали характерні симптоми субваріанту коронавірусу "Nimbus" (NB.1.8.1) і субваріанту коронавірусу "Stratus" (XFG). Це гострий біль у горлі, хриплий голос і охриплість.
Основним способом захисту залишається вакцинація. Водночас ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців наступним категоріям населення:
- дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
- вагітним жінкам;
- людям, старшим за 60 років;
- дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,
- представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові тощо).
Нагадаємо
Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що поточна хвиля COVID-19 триватиме до кінця вересня. Він додав, що наразі немає підстав для введення карантинних обмежень в жодній області.