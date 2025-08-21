$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Кількість хворих на COVID-19 зростає, але захворюваність утричі нижча за минулий рік - МОЗ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В Україні зафіксовано зростання кількості хворих на COVID-19, проте рівень захворюваності у серпні 2025 року у три рази нижчий, ніж у серпні 2024 року. Найбільше випадків виявлено у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях, а також на Київщині.

Кількість хворих на COVID-19 зростає, але захворюваність утричі нижча за минулий рік - МОЗ

В Україні зросла кількість хворих на коронавірус, однак захворюваність у три рази нижча ніж у серпні минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Цього року кількість захворілих менша на 65%: якщо з початку серпня 2025 у електронній системі охорони здоров’я офіційно зареєстровано 8 714 випадків COVID-19 (1 342 пацієнти отримали лікування у стаціонарі), то минулого року у серпні 2024 в цей період було зареєстровано - 26 451 випадок (лікування у стаціонарі отримало 3 191 пацієнтів).

Наразі найбільше хворих зафіксували у Києві (2 076) та області (726), а також у Дніпропетровській (1 469) та Львівській (735) областях. Загалом в країні підтверджено: 81 випадок субваріанта "Stratus" (у 7 областях). 2 випадки – "Nimbus" (по одному у Вінницькій і Одеській областях).

У МОЗ назвали характерні симптоми субваріанту коронавірусу "Nimbus" (NB.1.8.1) і субваріанту коронавірусу "Stratus" (XFG). Це гострий біль у горлі, хриплий голос і охриплість.

Основним способом захисту залишається вакцинація. Водночас ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців наступним категоріям населення:

  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
    • вагітним жінкам;
      • людям, старшим за 60 років;
        • дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,
          • представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові тощо).

            Нагадаємо

            Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що поточна хвиля COVID-19 триватиме до кінця вересня. Він додав, що наразі немає підстав для введення карантинних обмежень в жодній області.

            Євген Устименко

            СуспільствоCOVID-19Здоров'я
            COVID-19
            Львівська область
            Вінницька область
            Київська область
            Одеська область
            Дніпропетровська область
            Україна
            Київ