Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі
Київ • УНН
Netflix оприлюднив трейлер фільму "Вершина" з Шарліз Терон та Еріком Баною, де Терон грає жінку, що потрапляє у смертельну гру з серійним вбивцею. Прем'єра стрічки відбудеться 24 квітня 2026 року.
Стримінгова платформа Netflix опублікувала трейлер фільму-трилера "Вершина" (Apex) з голлівудською зіркою Шарліз Терон у головній ролі. Про це повідомляє Deadline, пише УНН.
Деталі
Події фільму "Вершина" розгортаються в суворій австралійській глушині. Стрічка розповідає про "жінку, що переживає втрату" (Шарліз Терон), яка вирушає в дику місцевість, але потрапляє в пастку смертельної гри в кішки-мишки із серійним вбивцею (грає Терон Еджертон)".
Режисером фільму виступив Бальтасар Кормакур, сценарій написав Джеремі Роббінс. Австралійський актор Ерік Бана також знявся в головній ролі.
Зазначається, що у травні цього року Терон ще розповідала про травму пальця, яку вона отримала під час зйомок трилера.
За її словами, вона виконала "деякі трюки та дії неусвідомлено", додавши, що трилер дав їй можливість "перевершити дії, які я робила у "Старій гвардії 2".
Прем'єра "Вершина" відбудеться у всьому світі на Netflix - 24 квітня 2026 року.
