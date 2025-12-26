$41.930.22
13:36 • 3414 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 10822 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 21734 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 16567 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 14520 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16581 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18957 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 36473 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17008 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 33869 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Netflix оприлюднив трейлер фільму "Вершина" з Шарліз Терон та Еріком Баною, де Терон грає жінку, що потрапляє у смертельну гру з серійним вбивцею. Прем'єра стрічки відбудеться 24 квітня 2026 року.

Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі

Стримінгова платформа Netflix опублікувала трейлер фільму-трилера "Вершина" (Apex) з голлівудською зіркою Шарліз Терон у головній ролі. Про це повідомляє  Deadline, пише УНН.

Деталі

Події фільму "Вершина" розгортаються в суворій австралійській глушині. Стрічка розповідає про "жінку, що переживає втрату" (Шарліз Терон), яка вирушає в дику місцевість, але потрапляє в пастку смертельної гри в кішки-мишки із серійним вбивцею (грає Терон Еджертон)".

Режисером фільму виступив Бальтасар Кормакур, сценарій написав Джеремі Роббінс. Австралійський актор Ерік Бана також знявся в головній ролі.

Зазначається, що у травні цього року Терон ще розповідала про травму пальця, яку вона отримала під час зйомок трилера.

За її словами, вона виконала "деякі трюки та дії неусвідомлено", додавши, що трилер дав їй можливість "перевершити дії, які я робила у "Старій гвардії 2".

Прем'єра "Вершина"  відбудеться у всьому світі на Netflix - 24 квітня 2026 року.

