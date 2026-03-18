російська нафта може частково врятувати Кубу від паливної кризи
Київ • УНН
Судно перевозить 700 тисяч барелів нафти для острова після тримісячної перерви. Поставка лише частково полегшить дефіцит через тривалий час переробки.
Куба може отримати першу за кілька місяців велику партію палива - до острова прямує танкер із російською нафтою, що може частково полегшити найгіршу енергетичну кризу за останні роки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними аналітиків, судно перевозить понад 700 тисяч барелів нафти і має прибути до кінця місяця.
Постачання може стати першим значним після фактичного припинення імпорту палива, що триває вже близько трьох місяців.
Президент Куби Мігель Діас-Канель раніше визнав, що країна не отримувала нафти весь цей період. Це найдовша пауза щонайменше за понад десятиліття.
Ситуація загострилася після того, як США посилили тиск на постачальників і фактично заблокували морські маршрути, змусивши навіть Мексику відмовитися від експорту нафти до Куби.
Чи допоможе російська нафта
Попри значний обсяг, поставка не вирішить проблему миттєво. Сиру нафту ще потрібно переробити, що може зайняти до місяця.
Аналітики наголошують, що країні потрібні не лише ресурси, а й стабільні поставки готового палива.
Водночас навіть ця партія може стати критично важливою, адже Куба споживає близько 100 тисяч барелів нафти на добу, покриваючи лише частину потреб власним видобутком.
Кризова межа
Експерти попереджають, що країна наближається до так званої "точки виснаження" - моменту, коли внутрішні запаси повністю вичерпаються.
У разі успішної доставки російської нафти Куба отримає тимчасове "вікно стабільності", однак без регулярних поставок енергетична криза може швидко повернутися.
