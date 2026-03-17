Куба виходить з чергового блекауту та намагається залучити інвесторів з діаспори

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Влада Куби дозволила емігрантам інвестувати у приватний сектор та банки. Країна відновлює енергопостачання після шостого за рік масштабного блекауту.

Куба у вівторок почала поступово виходити з чергового загальнонаціонального блекауту, на тлі того, як уряд під сильним тиском США заявив про відкриття своєї економіки для кубинської діаспори - давньої вимоги громади вигнанців у Маямі, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з новими заходами, оголошеними пізно ввечері в понеділок, кубинцям, які проживають за кордоном, вперше буде дозволено інвестувати та купувати частку у приватних компаніях на острові, заявив міністр зовнішньої торгівлі та інвестицій Оскар Перес-Оліва Фрага державній газеті Granma.

Новий закон також дозволить емігрантам створювати інвестиційні банки та інші небанківські фінансові установи. Перес-Оліва Фрага заявив, що пріоритетом уряду є залучення інвестицій у сільськогосподарський сектор Куби.

"Двері Куби відкриті для інвесторів з кубинської громади, яка проживає за кордоном, - сказав Перес-Оліва Фрага. - Ідеться не лише про малий бізнес, а й про можливість брати участь у ключових секторах нашого розвитку".

Економіка Куби перебуває у стані кризи, і країна зазнає сильного тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Президент США заявив журналістам у понеділок, що, на його думку, йому скоро випаде "честь захопити Кубу", сказавши, що він може "звільнити її, забрати її - я можу зробити все, що захочу".

Трамп заявив, що може зробити з Кубою "все що захоче"16.03.26, 23:39 • 5598 переглядiв

Нестійке становище острова з населенням у 10 мільйонів було продемонстровано раніше, коли він пережив ще один загальнонаціональний блекаут, щонайменше шосте подібне відключення електроенергії за рік.

У вівторок зранку міністерство енергетики Куби повідомило про відновлення електропостачання у столиці Гавані та на більшій частині країни від Пінар-дель-Ріо на заході до Ольгіна на сході. Також було заявлено про поновлення роботи низки малих мереж.

Енергетична інфраструктура Куби перебуває у скрутному становищі через брак палива та вихід з ладу застарілих електростанцій. США фактично запровадили паливну блокаду із січня, і Гавана стверджує, що тривале економічне ембарго Вашингтона не дозволяє їй адекватно підтримувати свою енергетичну інфраструктуру.

Незрозуміло, який обсяг нових інвестицій може надійти до країни, де держава є основним економічним гравцем. Багато чого також залежатиме від докладних правил, які підтримуватимуть новий план, пише видання.

Також неясно, чи це допоможе заспокоїти Вашингтон. Куба вперше підтвердила минулого тижня, що переговори між двома сторонами тривають. А в понеділок газета New York Times повідомила, що США заявили кубинцям, що президент Мігель Діас-Канель має залишити свою посаду, перш ніж буде досягнуто будь-якого прогресу.

Трамп вимагає негайної відставки президента Куби Діаса-Канеля - NYT17.03.26, 11:24 • 4024 перегляди

Хоча острів заявив про готовність до переговорів, Гавана стверджує, що її економіка та політична система не підлягають обговоренню.

Куба підтвердила переговори зі США на тлі нафтової блокади14.03.26, 11:39 • 4512 переглядiв

Американські офіційні особи спілкуються переважно з Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро, онуком Рауля Кастро - 94-річного колишнього президента Куби та брата покійного революційного лідера Фіделя Кастро. Перес-Оліва Фрага, племінник Кастро, який також обіймає посаду заступника прем'єр-міністра, стає ще однією ключовою фігурою у кубинському керівництві, зазначає видання.

Юлія Шрамко

