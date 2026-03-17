Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
15:05 • 802 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
Куба выходит из очередного блэкаута и пытается привлечь инвесторов из диаспоры

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Власти Кубы разрешили эмигрантам инвестировать в частный сектор и банки. Страна восстанавливает энергоснабжение после шестого за год масштабного блэкаута.

Куба выходит из очередного блэкаута и пытается привлечь инвесторов из диаспоры

Куба во вторник начала постепенно выходить из очередного общенационального блэкаута, на фоне того, как правительство под сильным давлением США заявило об открытии своей экономики для кубинской диаспоры - давнего требования общины изгнанников в Майами, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно новым мерам, объявленным поздно вечером в понедельник, кубинцам, проживающим за границей, впервые будет разрешено инвестировать и покупать долю в частных компаниях на острове, заявил министр внешней торговли и инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага государственной газете Granma.

Новый закон также позволит эмигрантам создавать инвестиционные банки и другие небанковские финансовые учреждения. Перес-Олива Фрага заявил, что приоритетом правительства является привлечение инвестиций в сельскохозяйственный сектор Кубы.

"Двери Кубы открыты для инвесторов из кубинской общины, проживающей за границей, - сказал Перес-Олива Фрага. - Речь идет не только о малом бизнесе, но и о возможности участвовать в ключевых секторах нашего развития".

Экономика Кубы находится в состоянии кризиса, и страна испытывает сильное давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Президент США заявил журналистам в понедельник, что, по его мнению, ему скоро выпадет "честь захватить Кубу", сказав, что он может "освободить ее, забрать ее - я могу сделать все, что захочу".

Трамп заявил, что может сделать с Кубой "все что захочет"16.03.26, 23:39 • 5600 просмотров

Неустойчивое положение острова с населением в 10 миллионов было продемонстрировано ранее, когда он пережил еще один общенациональный блэкаут, по меньшей мере шестое подобное отключение электроэнергии за год.

Во вторник утром министерство энергетики Кубы сообщило о возобновлении электроснабжения в столице Гаване и на большей части страны от Пинар-дель-Рио на западе до Ольгина на востоке. Также было заявлено о возобновлении работы ряда малых сетей.

Энергетическая инфраструктура Кубы находится в затруднительном положении из-за нехватки топлива и выхода из строя устаревших электростанций. США фактически ввели топливную блокаду с января, и Гавана утверждает, что длительное экономическое эмбарго Вашингтона не позволяет ей адекватно поддерживать свою энергетическую инфраструктуру.

Непонятно, какой объем новых инвестиций может поступить в страну, где государство является основным экономическим игроком. Многое также будет зависеть от подробных правил, которые будут поддерживать новый план, пишет издание.

Также неясно, поможет ли это успокоить Вашингтон. Куба впервые подтвердила на прошлой неделе, что переговоры между двумя сторонами продолжаются. А в понедельник газета New York Times сообщила, что США заявили кубинцам, что президент Мигель Диас-Канель должен покинуть свой пост, прежде чем будет достигнут какой-либо прогресс.

Трамп требует немедленной отставки президента Кубы Диаса-Канеля - NYT17.03.26, 11:24 • 4034 просмотра

Хотя остров заявил о готовности к переговорам, Гавана утверждает, что ее экономика и политическая система не подлежат обсуждению.

Куба подтвердила переговоры с США на фоне нефтяной блокады14.03.26, 11:39 • 4512 просмотров

Американские официальные лица общаются преимущественно с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком Рауля Кастро - 94-летнего бывшего президента Кубы и брата покойного революционного лидера Фиделя Кастро. Перес-Олива Фрага, племянник Кастро, который также занимает должность заместителя премьер-министра, становится еще одной ключевой фигурой в кубинском руководстве, отмечает издание.

Юлия Шрамко

