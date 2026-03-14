Куба подтвердила переговоры с США на фоне нефтяной блокады
Киев • УНН
Президент Диас-Канель подтвердил начало диалога с США на фоне дефицита топлива. Трамп угрожает сменой власти и пошлинами для поставщиков нефти на остров.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его правительство ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа с целью поиска путей разрешения противоречий между двумя странами, в частности на фоне нефтяной блокады. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
По его словам, в течение трех месяцев на Кубу не поступало топливо, а переговоры между двумя странами находятся на начальной стадии.
Как пишет издание, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Куба находится в "глубокой беде", угрожая "дружественным захватом власти".
"Куба испытывает многочисленные отключения электроэнергии, на фоне того, как остров борется с дефицитом топлива, который усугубился из-за давления со стороны США. С момента возвращения в Белый дом Трамп четко дал понять, что стремится изменить руководство Кубы. Он также угрожал ввести пошлины на товары, импортируемые в США из любой страны, которая поставляет Кубе нефть", - добавляет издание.
В пятницу Белый дом заявил BBC: "Как заявил президент, мы ведем переговоры с Кубой, лидеры которой должны заключить соглашение, которое, по его мнению, "будет очень легко заключить"".
В своем обращении к нации Диас-Канель отметил, что отсутствие поставок топлива на Кубу в течение последних трех месяцев привело к постепенному исчерпанию запасов дизельного топлива и мазута. Учитывая это, по его словам, электросеть страны становится все более нестабильной. Чтобы смягчить последствия, Куба увеличила добычу отечественной нефти и газа, а также производство солнечной энергии.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "скоро падет", но она хочет заключить соглашение, поэтому он направит в страну госсекретаря США Марко Рубио.