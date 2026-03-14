Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Графики отключений электроэнергии
Словацкий министр заявил об угрозе убийства Роберта Фицо в Украине
Баллистическая атака на Киев: в столице прогремела серия взрывов
Дроны атаковали Афипский НПЗ в краснодарском крае рф
Отмена санкций США на нефть РФ укрепит уязвимую российскую военную экономику - ISW
Ракетная атака на Бровары: есть погибший и раненые
Топ-10 рецептов полезных перекусов
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановки
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращаться
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэт
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой
Куба подтвердила переговоры с США на фоне нефтяной блокады

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Президент Диас-Канель подтвердил начало диалога с США на фоне дефицита топлива. Трамп угрожает сменой власти и пошлинами для поставщиков нефти на остров.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его правительство ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа с целью поиска путей разрешения противоречий между двумя странами, в частности на фоне нефтяной блокады. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его правительство ведет переговоры с администрацией Трампа с целью поиска путей разрешения противоречий между двумя странами, на фоне того, как это карибское государство и в дальнейшем испытывает последствия нефтяной блокады со стороны США", - пишет издание.

По его словам, в течение трех месяцев на Кубу не поступало топливо, а переговоры между двумя странами находятся на начальной стадии.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Куба находится в "глубокой беде", угрожая "дружественным захватом власти".

Белый дом готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может облегчить поездки в Гавану08.03.26, 22:48 • 8199 просмотров

"Куба испытывает многочисленные отключения электроэнергии, на фоне того, как остров борется с дефицитом топлива, который усугубился из-за давления со стороны США. С момента возвращения в Белый дом Трамп четко дал понять, что стремится изменить руководство Кубы. Он также угрожал ввести пошлины на товары, импортируемые в США из любой страны, которая поставляет Кубе нефть", - добавляет издание.

В пятницу Белый дом заявил BBC: "Как заявил президент, мы ведем переговоры с Кубой, лидеры которой должны заключить соглашение, которое, по его мнению, "будет очень легко заключить"".

План Трампа по Кубе может сделать США экономическим покровителем острова13.03.26, 07:30 • 4686 просмотров

В своем обращении к нации Диас-Канель отметил, что отсутствие поставок топлива на Кубу в течение последних трех месяцев привело к постепенному исчерпанию запасов дизельного топлива и мазута. Учитывая это, по его словам, электросеть страны становится все более нестабильной. Чтобы смягчить последствия, Куба увеличила добычу отечественной нефти и газа, а также производство солнечной энергии.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "скоро падет", но она хочет заключить соглашение, поэтому он направит в страну госсекретаря США Марко Рубио.

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Марко Рубио
Куба
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты