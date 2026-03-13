План Трампа по Кубе может сделать США экономическим покровителем острова

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новую стратегию в отношении Кубы, которая предусматривает усиление экономического давления на остров. По данным источников в Вашингтоне, цель плана – сделать кубинскую экономику финансово зависимой от США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с обсуждением, Белый дом не рассматривает военное вторжение как основной вариант. Вместо этого ставка делается на экономические рычаги – ограничение поставок энергоносителей и усиление санкций.

Куба скоро падет. Куба готова – после 50 лет – заявил Трамп на прошлой неделе.

Экономическое давление на Гавану

Вашингтон уже ужесточил экономические меры против Гаваны, в частности ввел фактический карантин на поставки нефти правительству Кубы. США также использовали тарифное давление, чтобы убедить Мексику прекратить поставки топлива на остров.

Белый дом готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может облегчить поездки в Гавану

В то же время американские власти разрешают продажу топлива частному сектору Кубы, но не государственным структурам. В Гаване назвали такие действия формой "коллективного наказания", заявив, что они ухудшают экономическую ситуацию для населения.

Возможная смена власти

По информации источников, США рассматривают возможность политических изменений на острове по модели Венесуэлы. Там после отстранения Николаса Мадуро власть поддержала администрация, более лояльная к Вашингтону.

В случае Кубы американские чиновники якобы контактировали с Раулем Гильермо Родригесом Кастро – внуком бывшего президента Рауля Кастро. Нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что готов к переговорам с США, но только "на равных", в то же время предупредив об укреплении обороны страны.

Трамп заявил, что Куба "скоро падет"