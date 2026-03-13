План Трампа по Кубе может сделать США экономическим покровителем острова

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 15569 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 39814 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 38929 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 55756 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 31072 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 22023 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 18137 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23242 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40124 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50046 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
77%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства12 марта, 21:29 • 15855 просмотра
Иран атаковал французскую военную базу возле Эрбиля в Ираке, есть раненые и масштабный пожар12 марта, 22:05 • 13888 просмотра
Иран пригрозил уничтожить нефтегазовую инфраструктуру региона в случае атаки на энергетические объекты12 марта, 22:25 • 18697 просмотра
Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака12 марта, 22:40 • 30243 просмотра
Украина первой протестирует новый купол ПВО Michelangelo от Leonardo12 марта, 23:58 • 24106 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 55817 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 34843 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 30450 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 59172 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 62708 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Музыкант
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 18850 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 19116 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 17787 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 34065 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 52958 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Дипломатка

План Трампа по Кубе может сделать США экономическим покровителем острова

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Администрация Трампа ужесточает санкции и ограничивает поставки нефти для смены власти на Кубе. США планируют сделать экономику острова зависимой от Вашингтона.

План Трампа по Кубе может сделать США экономическим покровителем острова

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новую стратегию в отношении Кубы, которая предусматривает усиление экономического давления на остров. По данным источников в Вашингтоне, цель плана – сделать кубинскую экономику финансово зависимой от США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с обсуждением, Белый дом не рассматривает военное вторжение как основной вариант. Вместо этого ставка делается на экономические рычаги – ограничение поставок энергоносителей и усиление санкций.

Куба скоро падет. Куба готова – после 50 лет

– заявил Трамп на прошлой неделе.

Экономическое давление на Гавану

Вашингтон уже ужесточил экономические меры против Гаваны, в частности ввел фактический карантин на поставки нефти правительству Кубы. США также использовали тарифное давление, чтобы убедить Мексику прекратить поставки топлива на остров.

Белый дом готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может облегчить поездки в Гавану08.03.26, 22:48 • 8162 просмотра

В то же время американские власти разрешают продажу топлива частному сектору Кубы, но не государственным структурам. В Гаване назвали такие действия формой "коллективного наказания", заявив, что они ухудшают экономическую ситуацию для населения.

Возможная смена власти

По информации источников, США рассматривают возможность политических изменений на острове по модели Венесуэлы. Там после отстранения Николаса Мадуро власть поддержала администрация, более лояльная к Вашингтону.

В случае Кубы американские чиновники якобы контактировали с Раулем Гильермо Родригесом Кастро – внуком бывшего президента Рауля Кастро. Нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что готов к переговорам с США, но только "на равных", в то же время предупредив об укреплении обороны страны.

Трамп заявил, что Куба "скоро падет"06.03.26, 22:44 • 9815 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Куба
Bloomberg L.P.
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты