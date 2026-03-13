План Трампа щодо Куби може зробити США економічним покровителем острова

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нову стратегію щодо Куби, яка передбачає посилення економічного тиску на острів. За даними джерел у Вашингтоні, мета плану – зробити кубинську економіку фінансово залежною від США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих із обговоренням, Білий дім не розглядає військове вторгнення як основний варіант. Натомість ставка робиться на економічні важелі – обмеження постачання енергоносіїв та посилення санкцій.

Куба скоро впаде. Куба готова – після 50 років – заявив Трамп минулого тижня.

Економічний тиск на Гавану

Вашингтон уже посилив економічні заходи проти Гавани, зокрема запровадив фактичний карантин на постачання нафти уряду Куби. США також використали тарифний тиск, щоб переконати Мексику припинити постачання палива на острів.

Білий дім готує економічну угоду з Кубою, що може полегшити подорожі до Гавани

Водночас американська влада дозволяє продаж пального приватному сектору Куби, але не державним структурам. У Гавані назвали такі дії формою "колективного покарання", заявивши, що вони погіршують економічну ситуацію для населення.

Можлива зміна влади

За інформацією джерел, США розглядають можливість політичних змін на острові за моделлю Венесуели. Там після усунення Ніколаса Мадуро владу підтримала адміністрація, більш лояльна до Вашингтона.

У випадку Куби американські посадовці нібито контактували з Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро – онуком колишнього президента Рауля Кастро. Нинішній президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що готовий до переговорів із США, але лише "на рівних", водночас попередивши про зміцнення оборони країни.

Трамп заявив, що Куба “скоро впаде”