Білий дім готує економічну угоду з Кубою, що може полегшити подорожі до Гавани

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Адміністрація Трампа планує послабити санкції та розширити авіасполучення з Кубою. Угода передбачає преференції для бізнесу та спрощення візових правил.

Білий дім готує економічну угоду з Кубою, що може полегшити подорожі до Гавани

Адміністрація президента Дональда Трампа перебуває на фінальній стадії розробки економічної угоди з Кубою. Як повідомляє USA Today з посиланням на джерела в адміністрації, офіційне оголошення може відбутися найближчим часом. Документ передбачає не лише зміну торговельних відносин, а й значне спрощення правил подорожей для американських громадян до Гавани. Про це пише УНН.

Деталі

Ще нещодавно Вашингтон посилював санкції проти кубинського режиму, зокрема запроваджуючи тарифи на країни, що постачають на острів нафту. Проте, за даними інсайдерів, тепер Білий дім розглядає можливість "м’якої сили". Угода може включати послаблення санкцій в обмін на економічні преференції для американського бізнесу в енергетичній та туристичній сферах.

Масштабне відключення електроенергії на Кубі залишило Гавану та більшу частину острова без світла05.03.26, 02:58 • 23575 переглядiв

Адміністрація Трампа розглядає економічну угоду як спосіб посилити американський вплив на острові, уникаючи при цьому прямого конфлікту

- зазначає видання.

Що змінить угода для громадян

Очікується, що одним із ключових пунктів стане дозвіл на розширення авіасполучення та спрощення візових процедур для культурних та ділових поїздок. Це стане значним кроком вперед після періоду жорстких обмежень, запроваджених на початку 2026 року. Окрім туризму, обговорюються питання інвестицій у кубинський приватний сектор, який Вашингтон вважає стратегічним партнером для стабілізації регіону.

Трамп заявив, що Куба “скоро впаде”06.03.26, 22:44 • 9624 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Енергетика
Куба
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп