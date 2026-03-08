$43.810.0050.900.00
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 18135 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 43538 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 28293 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 27820 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 25947 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 36702 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 79465 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43961 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44120 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Белый дом готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может облегчить поездки в Гавану

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Администрация Трампа планирует ослабить санкции и расширить авиасообщение с Кубой. Соглашение предусматривает преференции для бизнеса и упрощение визовых правил.

Белый дом готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может облегчить поездки в Гавану

Администрация президента Дональда Трампа находится на финальной стадии разработки экономического соглашения с Кубой. Как сообщает USA Today со ссылкой на источники в администрации, официальное объявление может состояться в ближайшее время. Документ предусматривает не только изменение торговых отношений, но и значительное упрощение правил путешествий для американских граждан в Гавану. Об этом пишет УНН.

Подробности

Еще недавно Вашингтон ужесточал санкции против кубинского режима, в частности вводя тарифы на страны, поставляющие на остров нефть. Однако, по данным инсайдеров, теперь Белый дом рассматривает возможность "мягкой силы". Соглашение может включать ослабление санкций в обмен на экономические преференции для американского бизнеса в энергетической и туристической сферах.

Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света05.03.26, 02:58 • 23576 просмотров

Администрация Трампа рассматривает экономическое соглашение как способ усилить американское влияние на острове, избегая при этом прямого конфликта

- отмечает издание.

Что изменит соглашение для граждан

Ожидается, что одним из ключевых пунктов станет разрешение на расширение авиасообщения и упрощение визовых процедур для культурных и деловых поездок. Это станет значительным шагом вперед после периода жестких ограничений, введенных в начале 2026 года. Помимо туризма, обсуждаются вопросы инвестиций в кубинский частный сектор, который Вашингтон считает стратегическим партнером для стабилизации региона.

Трамп заявил, что Куба "скоро падет"06.03.26, 22:44 • 9625 просмотров

Степан Гафтко

