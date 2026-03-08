Белый дом готовит экономическое соглашение с Кубой, которое может облегчить поездки в Гавану
Администрация Трампа планирует ослабить санкции и расширить авиасообщение с Кубой. Соглашение предусматривает преференции для бизнеса и упрощение визовых правил.
Администрация президента Дональда Трампа находится на финальной стадии разработки экономического соглашения с Кубой. Как сообщает USA Today со ссылкой на источники в администрации, официальное объявление может состояться в ближайшее время. Документ предусматривает не только изменение торговых отношений, но и значительное упрощение правил путешествий для американских граждан в Гавану. Об этом пишет УНН.
Еще недавно Вашингтон ужесточал санкции против кубинского режима, в частности вводя тарифы на страны, поставляющие на остров нефть. Однако, по данным инсайдеров, теперь Белый дом рассматривает возможность "мягкой силы". Соглашение может включать ослабление санкций в обмен на экономические преференции для американского бизнеса в энергетической и туристической сферах.
Администрация Трампа рассматривает экономическое соглашение как способ усилить американское влияние на острове, избегая при этом прямого конфликта
Что изменит соглашение для граждан
Ожидается, что одним из ключевых пунктов станет разрешение на расширение авиасообщения и упрощение визовых процедур для культурных и деловых поездок. Это станет значительным шагом вперед после периода жестких ограничений, введенных в начале 2026 года. Помимо туризма, обсуждаются вопросы инвестиций в кубинский частный сектор, который Вашингтон считает стратегическим партнером для стабилизации региона.
