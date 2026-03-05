Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света

$43.450.22
20:04 • 7602 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 17796 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 29655 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 39463 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 27635 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 30657 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 55967 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80276 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67504 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69024 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядов 4 марта, 15:41
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай 4 марта, 15:53
путин освободит из плена двух венгров, ранее мобилизованных в ВСУ. Они покинут рф вместе с Сийярто - росСМИ 4 марта, 16:47
Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля - КСИР 4 марта, 17:01
В Ираке полный блэкаут, причины пока не названы 4 марта, 17:19
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай 4 марта, 15:53
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла 4 марта, 15:27
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 29653 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине 4 марта, 13:52
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 39461 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает 4 марта, 11:48
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ 4 марта, 11:44
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Петер Сийярто
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Израиль
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко 4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона 4 марта, 12:28
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией 3 марта, 17:13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта" 3 марта, 14:39
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть 3 марта, 12:11
Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света

Киев • УНН

 • 136 просмотра

На Кубе произошел масштабный блэкаут из-за выхода из строя крупнейшей ТЭС, оставив Гавану и большую часть страны без электроэнергии. Восстановление может занять до 72 часов из-за устаревшей сети и нехватки запчастей.

Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света

На Кубе произошло очередное критическое отключение национальной электроэнергетической системы, охватившее территорию от западной провинции Пинар-дель-Рио до центральных регионов страны. Государственная компания Unión Eléctrica сообщила, что причиной блэкаута стал внезапный выход из строя крупнейшей теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Выход из строя станции Антонио Гитераса, расположенной вблизи города Матансас, спровоцировал цепную реакцию в устаревшей электросети страны. Специалисты отмечают, что на восстановление работы объекта может потребоваться до 72 часов, поскольку система находится в аварийном состоянии из-за нехватки запчастей и хронического недофинансирования.

Кубинские власти официально обвиняют в энергетическом коллапсе многолетние санкции США, которые не позволяют модернизировать генерирующие мощности и закупать необходимые объемы мазута для работы ТЭС.

Влияние американского давления на топливное обеспечение острова

Ситуация стала критической после введения Вашингтоном дополнительных тарифов и санкций против любых компаний и стран, продолжающих поставлять нефть на Кубу.

Танкер с российским топливом остановился на пути к Кубе27.02.26, 00:12 • 7122 просмотра

Жители Гаваны, которые уже привыкли к ежедневным плановым отключениям продолжительностью до 20 часов, восприняли нынешний массовый блэкаут без протестов, полагаясь на собственные генераторы и солнечные панели.

Однако инженеры и специалисты отрасли предостерегают, что такое положение вещей не может считаться нормой и свидетельствует о глубокой системной деградации. Из-за дефицита электроэнергии в стране остановлена работа многих школ, ограничено движение общественного транспорта и нарушено водоснабжение в жилых кварталах, что ставит остров на грань гуманитарной катастрофы.

Трамп допустил возможность осуществления "дружественного поглощения" Кубы на фоне глубокого кризиса в стране27.02.26, 21:02 • 6699 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
