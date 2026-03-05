Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света
На Кубе произошел масштабный блэкаут из-за выхода из строя крупнейшей ТЭС, оставив Гавану и большую часть страны без электроэнергии. Восстановление может занять до 72 часов из-за устаревшей сети и нехватки запчастей.
На Кубе произошло очередное критическое отключение национальной электроэнергетической системы, охватившее территорию от западной провинции Пинар-дель-Рио до центральных регионов страны. Государственная компания Unión Eléctrica сообщила, что причиной блэкаута стал внезапный выход из строя крупнейшей теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Выход из строя станции Антонио Гитераса, расположенной вблизи города Матансас, спровоцировал цепную реакцию в устаревшей электросети страны. Специалисты отмечают, что на восстановление работы объекта может потребоваться до 72 часов, поскольку система находится в аварийном состоянии из-за нехватки запчастей и хронического недофинансирования.
Кубинские власти официально обвиняют в энергетическом коллапсе многолетние санкции США, которые не позволяют модернизировать генерирующие мощности и закупать необходимые объемы мазута для работы ТЭС.
Влияние американского давления на топливное обеспечение острова
Ситуация стала критической после введения Вашингтоном дополнительных тарифов и санкций против любых компаний и стран, продолжающих поставлять нефть на Кубу.
Жители Гаваны, которые уже привыкли к ежедневным плановым отключениям продолжительностью до 20 часов, восприняли нынешний массовый блэкаут без протестов, полагаясь на собственные генераторы и солнечные панели.
Однако инженеры и специалисты отрасли предостерегают, что такое положение вещей не может считаться нормой и свидетельствует о глубокой системной деградации. Из-за дефицита электроэнергии в стране остановлена работа многих школ, ограничено движение общественного транспорта и нарушено водоснабжение в жилых кварталах, что ставит остров на грань гуманитарной катастрофы.
