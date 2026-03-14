Графіки відключень електроенергії
Куба підтвердила переговори зі США на тлі нафтової блокади

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Президент Діас-Канель підтвердив початок діалогу зі США на тлі дефіциту пального. Трамп погрожує зміною влади та митами для постачальників нафти острову.

Куба підтвердила переговори зі США на тлі нафтової блокади

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що його уряд веде переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа з метою пошуку шляхів вирішення суперечностей між двома країнами, зокрема на тлі нафтової блокади. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

"Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що його уряд веде переговори з адміністрацією Трампа з метою пошуку шляхів вирішення суперечностей між двома країнами, на тлі того, як ця карибська держава й надалі відчуває наслідки нафтової блокади з боку США", - пише видання.

За його словами, протягом трьох місяців на Кубу не надходило пальне, а переговори між двома країнами перебувають на початковій стадії.

Як пише видання, президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Куба перебуває в "глибокій скруті", погрожуючи "дружнім захопленням влади".

"Куба зазнає численних відключень електроенергії, на тлі того, як острів бореться з дефіцитом пального, який погіршився через тиск з боку США. З моменту повернення до Білого дому Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне змінити керівництво Куби. Він також погрожував ввести мита на товари, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка постачає Кубі нафту", - додає видання.

У п'ятницю Білий дім заявив BBC: "Як заявив президент, ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої повинні укласти угоду, яку, на його думку, "буде дуже легко укласти"".

У своєму зверненні до нації Діас-Канель зазначив, що відсутність поставок пального на Кубу протягом останніх трьох місяців призвела до поступового вичерпання запасів дизельного палива та мазуту. З огляду на це, за його словами, електромережа країни стає дедалі більш нестабільною. Щоб пом’якшити наслідки, Куба збільшила видобуток вітчизняної нафти та газу, а також виробництво сонячної енергії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба "скоро впаде", але вона хоче укласти угоду, тому він направить до країни держсекретаря США Марко Рубіо.

