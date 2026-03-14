Куба підтвердила переговори зі США на тлі нафтової блокади
Київ • УНН
Президент Діас-Канель підтвердив початок діалогу зі США на тлі дефіциту пального. Трамп погрожує зміною влади та митами для постачальників нафти острову.
Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що його уряд веде переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа з метою пошуку шляхів вирішення суперечностей між двома країнами, зокрема на тлі нафтової блокади. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
"Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що його уряд веде переговори з адміністрацією Трампа з метою пошуку шляхів вирішення суперечностей між двома країнами, на тлі того, як ця карибська держава й надалі відчуває наслідки нафтової блокади з боку США", - пише видання.
За його словами, протягом трьох місяців на Кубу не надходило пальне, а переговори між двома країнами перебувають на початковій стадії.
Як пише видання, президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Куба перебуває в "глибокій скруті", погрожуючи "дружнім захопленням влади".
"Куба зазнає численних відключень електроенергії, на тлі того, як острів бореться з дефіцитом пального, який погіршився через тиск з боку США. З моменту повернення до Білого дому Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне змінити керівництво Куби. Він також погрожував ввести мита на товари, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка постачає Кубі нафту", - додає видання.
У п'ятницю Білий дім заявив BBC: "Як заявив президент, ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої повинні укласти угоду, яку, на його думку, "буде дуже легко укласти"".
У своєму зверненні до нації Діас-Канель зазначив, що відсутність поставок пального на Кубу протягом останніх трьох місяців призвела до поступового вичерпання запасів дизельного палива та мазуту. З огляду на це, за його словами, електромережа країни стає дедалі більш нестабільною. Щоб пом’якшити наслідки, Куба збільшила видобуток вітчизняної нафти та газу, а також виробництво сонячної енергії.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба "скоро впаде", але вона хоче укласти угоду, тому він направить до країни держсекретаря США Марко Рубіо.