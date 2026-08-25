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Мігель Діас-Канель

Кубинський політик
Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес – кубинський політик, президент Куби та голова Державної ради Куби. Народився у 1960 році. Член Комуністичної партії Куби. У 2018 році змінив на посаді президента Рауля Кастро. Він став першим лідером Куби за останні 60 років, який не належить до родини Кастро.
2013
Призначений першим віцепрезидентом Державної ради Куби
2018
Очолив Раду міністрів Куби та Державну Раду країни
2019
Обійняв посаду президента країни
2021
Під час його правління країну охопили масові антиурядові протести – найбільші за кілька десятиліть
2023
Переобраний президентом на наступний термін
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