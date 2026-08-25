Мігель Діас-Канель
США звинуватили Рауля Кастро у вбивствах та посилили нафтову блокаду острова. Трамп прагне зміни режиму на Кубі за венесуельським сценарієм.
Марко Рубіо запропонував кубинцям 100 мільйонів доларів допомоги в обхід еліти GAESA. Він закликав до створення нової Куби та повалення комунізму.
Мігель Діас-Канель заявив про готовність залишити посаду лише за рішенням народу. Він звинуватив журналістів у роботі на Держдепартамент США.
Заступник голови МЗС Куби заявив про неможливість зміни влади заради угоди з Вашингтоном. Політична система країни не є предметом торгу зі США.
Мінфін США вніс Кубу до списку країн, яким заборонено розвантажувати російські нафтопродукти. Острів потерпає від дефіциту палива та блокади енергоносіїв.
Судно перевозить 700 тисяч барелів нафти для острова після тримісячної перерви. Поставка лише частково полегшить дефіцит через тривалий час переробки.
Енергосистема Куби повністю вийшла з ладу після припинення постачання нафти. В країні скасовують навчання та рейси через критичний дефіцит пального.
Президент Діас-Канель підтвердив початок діалогу зі США на тлі дефіциту пального. Трамп погрожує зміною влади та митами для постачальників нафти острову.