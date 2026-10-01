росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин

Ввечері у четвер, 1 жовтня, ворог атакував Харків дронами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, реактивним "Шахедом" ворог ударив по Основʼянському району. Також зафіксовано ворожий удар дроном біля магазину у Київському районі.

Ще один дрон ударив по адміністративній будівлі у Київському районі. Наслідки уточнюємо - написав Терехов.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Основ'янському районі сталося влучання в землю на відкритій території, пошкоджено скління вікон адміністративної будівлі, а у Київському ворог поцілив у фасад магазину.

"На щастя, обійшлося без постраждалих.Екстрені служби усувають наслідки обстрілу", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Напередодні ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району. Надійшла інформація про одну поранену людину.

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