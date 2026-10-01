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росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Харкові зафіксували удари дронів в Основ’янському та Київському районах. Пошкоджено будівлі, постраждалих немає.

росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин

Ввечері у четвер, 1 жовтня, ворог атакував Харків дронами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, реактивним "Шахедом" ворог ударив по Основʼянському району. Також зафіксовано ворожий удар дроном біля магазину у Київському районі.

Ще один дрон ударив по адміністративній будівлі у Київському районі. Наслідки уточнюємо

- написав Терехов.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Основ'янському районі сталося влучання в землю на відкритій території, пошкоджено скління вікон адміністративної будівлі, а у Київському ворог поцілив у фасад магазину.

"На щастя, обійшлося без постраждалих.Екстрені служби усувають наслідки обстрілу", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Напередодні ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району. Надійшла інформація про одну поранену людину.

Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина30.09.26, 00:23 • 24768 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Шахед-136
Харків