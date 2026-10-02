$44.680.1850.720.21
ukenru
22:52 • 3146 перегляди
Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга
20:32 • 10794 перегляди
росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин
19:02 • 17187 перегляди
Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучанняVideo
18:52 • 15307 перегляди
Туреччина та ООН готують нові переговори про перемир’я в Чорному морі - ЗМІ
18:27 • 14966 перегляди
Удар за 100 метрів від ядерного реактора: Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на атаку рф
18:10 • 15264 перегляди
Анаїт Хоперія керуватиме Центром протидії дезінформації
1 жовтня, 16:10 • 20060 перегляди
Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 - Зеленський (відео)Video
1 жовтня, 14:54 • 33384 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні
1 жовтня, 14:32 • 18348 перегляди
У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади "Привид Києва"
1 жовтня, 12:45 • 21047 перегляди
Вбивство Ірини Фаріон: Зінченку оголосили вирок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.5м/с
79%
764мм
Популярнi новини
Страта Крісти Пайк у США “не відбулася”, жінка перебуває в лікарні після двох смертельних ін’єкцій1 жовтня, 14:06 • 6776 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"1 жовтня, 14:22 • 25015 перегляди
Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"1 жовтня, 14:45 • 24912 перегляди
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони1 жовтня, 15:10 • 24297 перегляди
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto1 жовтня, 16:41 • 16751 перегляди
Публікації
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 33376 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 38459 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 10:30 • 46064 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo1 жовтня, 04:00 • 68482 перегляди
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла30 вересня, 17:37 • 57504 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Туреччина
Реклама
УНН Lite
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto1 жовтня, 16:41 • 16818 перегляди
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони1 жовтня, 15:10 • 24356 перегляди
Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"1 жовтня, 14:45 • 24968 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"1 жовтня, 14:22 • 25069 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна30 вересня, 14:02 • 69687 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Fox News
Опалення

Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга

Київ • УНН

 • 3124 перегляди

Київ підготував список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС. Україна також домагається повернення обмежень проти Усманова і Фрідмана.

Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга

Україна підготувала список з понад 20 російських олігархів для включення до санкційного списку Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Київ також працює над поверненням обмежень щодо російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації

- сказав глава МЗС.

Він додав, що Президент Володимир Зеленський вже схвалив ці понад 20 персоналій.

Нагадаємо

22 вересня Європейський Союз ухвалив рішення про продовження на 36 місяців санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. Водночас ЄС виключив з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про них "усі знають": у Зеленського озвучили пропозицію санкцій ЄС замість Фрідмана і Усманова24.09.26, 14:49 • 5367 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна