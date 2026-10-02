Україна підготувала список понад 20 російських олігархів для санкцій ЄС - Сибіга

Україна підготувала список з понад 20 російських олігархів для включення до санкційного списку Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує УНН.

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За його словами, Київ також працює над поверненням обмежень щодо російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації - сказав глава МЗС.

Він додав, що Президент Володимир Зеленський вже схвалив ці понад 20 персоналій.

Нагадаємо

22 вересня Європейський Союз ухвалив рішення про продовження на 36 місяців санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. Водночас ЄС виключив з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

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