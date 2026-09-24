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Про них "усі знають": у Зеленського озвучили пропозицію санкцій ЄС замість Фрідмана і Усманова

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Владислав Власюк заявив, що санкції проти Лісіна й Потаніна можуть відновити довіру після виключення Усманова та Фрідмана. Їхні компанії важливі для економіки РФ.

Про них "усі знають": у Зеленського озвучили пропозицію санкцій ЄС замість Фрідмана і Усманова

ЄС створив ризикований прецедент, скасувавши санкції проти відомих російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, але він може повернути довіру, запровадивши санкції проти двох інших мільярдерів, яких досі не було внесено до списку. Такий коментар, поширений 24 вересня, Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк надав Politico, пише УНН.

Деталі

"Володимир Лісін та Володимир Потанін контролюють великі компанії в сталеливарній та нікелевій промисловості, які вигідні для воєнної економіки росії. Їх включення до наступної серії індивідуальних санкцій фактично відріже їхні підприємства - НЛМК та Норникель - від торгівлі в ЄС", цитує Власюка видання.

"Усі знають про цих хлопців, але уникають будь-яких дій проти них, - сказав Власюк. - Але тепер, можливо, є важелі, щоб просунути це вперед".

Розмір бізнесу, що належить Лісіну та Потаніну, та їхня значна присутність у Європі досі не включали їх до списку санкцій, зазначає видання. "НЛМК Лісіна керує сталепереробними потужностями у бельгійському регіоні Валлонія, що змусило бельгійський уряд виступити проти його включення до списку. Компанія також має виробничі майданчики у Страсбурзі (Франція), Вероні (Італія) та Фредеріксверку (Данія). Що стосується Потаніна, то постійна залежність Європи від російського нікелю та паладію, особливо в автомобільній промисловості, не дозволила йому потрапити до списку, що дозволило мільярдеру розширити свою імперію під час війни росії проти України", - ідеться у публікації.

Власюк, як вказано, пов'язав справи Лісіна та Потаніна з триваючими дебатами щодо того, чи слід запроваджувати санкції проти Aughinish Alumina, ірландського експортера, який постачає продукцію до росії. "Це завжди та сама історія. Можна мати 20 країн, для яких [санкції] є очевидним рішенням, і одну, яка виступає проти, - сказав він. - Цей експорт глинозему дійсно має бути заборонений. Для нас це очевидно, і у нас є багато ідей щодо того, що робити далі".

Речник Лісіна написав Playbook: "Ця інформаційна кампанія є недобросовісною конкуренцією, де порядок денний, пов’язаний із санкціями, використовується як спосіб тиску з метою усунення конкурента з ринку та завдання подальшої суттєвої шкоди європейській економіці. Загальновідомо та давно визнано, що ні пан Лісін, ні НЛМК не співпрацюють з підприємствами російського військово-промислового комплексу. НЛМК виробляє виключно цивільну продукцію". Представники Потаніна не одразу відповіли на запит про коментар.

Зеленський назвав помилкою рішення ЄС виключити Усманова і Фрідмана із санкційного списку 24.09.26, 12:10 • 2520 переглядiв

Юлія Шрамко

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