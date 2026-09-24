Зеленський назвав помилкою рішення ЄС виключити Усманова і Фрідмана із санкційного списку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЄС припустився помилки, скасувавши санкції для російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це він повідомив під час брифінгу в Нью-Йорку, передає УНН.

Володимир Зеленський заявив, що санкції з боку Європейського Союзу потрібні й надалі.

Я вважаю, що компромісу в даному випадку не може бути по відношенню до росії, але вони знайшли такий компроміс і тепер вони не на шість місяців або на рік, ви знаєте - вони запровадили відповідні санкції проти трьох тисяч людей на три роки. Тобто якщо буде політична зміна, політичний клімат в тій чи іншій державі Європейського Союзу, а ми з вами бачимо ці ризики. Або може для нас це ризики, а для цих країн - це нормально, це вибір їх людей, але для нас - ризики. Так і є. То відповідної зміни санкційної політики вже не буде, бо запроваджені санкції будуть на три роки