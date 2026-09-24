Зеленский назвал ошибкой решение ЕС исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка
Киев • УНН
Президент заявил, что ЕС ошибся, исключив Усманова и Фридмана из санкционного списка. Он призвал и дальше давить на россию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС допустил ошибку, отменив санкции в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом он сообщил во время брифинга в Нью-Йорке, передает УНН.
Санкции нужны со стороны Европейского Союза. Считаю, что это была ошибка. Они вычеркнули двух олигархов
Владимир Зеленский заявил, что санкции со стороны Европейского Союза по-прежнему необходимы.
Я считаю, что компромисса в данном случае по отношению к россии быть не может, но они нашли такой компромисс, и теперь они не на шесть месяцев или на год, вы знаете, — они ввели соответствующие санкции против трех тысяч человек на три года. То есть если произойдет политическая смена, изменится политический климат в том или ином государстве Европейского Союза, а мы с вами видим эти риски. Или, может, для нас это риски, а для этих стран — это нормально, это выбор их людей, но для нас — риски. Так и есть. То соответствующего изменения санкционной политики уже не будет, потому что введенные санкции будут действовать три года
Напомним
Андрей Сибига назвал отмену санкций против Усманова и Фридмана позорной. Он призвал страны ЕС ввести собственные ограничения.