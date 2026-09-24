"Эту войну Россия без давления не завершит": Зеленский встретился с конгрессменами

Президент Владимир Зеленский провёл встречу с конгрессменами США, во время которой стороны обсудили "закон Линдси Грэма" и необходимость усилить санкции против рф. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, "эту войну россия без давления не завершит".

Давление на агрессора так и не стало тотальным, и россия считает, что может и дальше делать ставку на баллистический террор. Сейчас у Соединённых Штатов есть возможность отреагировать жёстко. Нужны перехватчики баллистических ракет, чтобы защитить жизни. Необходимо реализовать санкции против россии и тех, кто помогает ей зарабатывать - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил обе партии Конгресса за "готовность помогать защищать жизни".

Напомним

На дебатах ООН Зеленский заявил, что путин пытается захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города, а не только Донецкую область.

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