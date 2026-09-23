Россия превращает гражданскую и критическую инфраструктуру в мишени — Зеленский отреагировал на новую волну атак и показал последствия
Киев • УНН
Российские атаки унесли жизни двух человек и ранили 24 в Киеве и других областях. Зеленский призвал партнеров усилить санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую волну российских атак и подчеркнул — «пока эта террористическая война продолжается, не время для слабости», а также призвал к справедливому санкционному давлению на агрессора, передает УНН.
С утра продолжается ликвидация последствий российских ударов по Киеву. Россияне запустили по городу много дронов, значительная часть из них — реактивные. Россия по-прежнему превращает гражданскую и критическую инфраструктуру в мишени: фармацевтика, заправки, железная дорога, связь, торговые центры. По состоянию на сейчас известно, что два человека погибли. Еще 24 получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Также были удары по городам и общинам восьми областей
Президент добавил, что во время каждой встречи на Генассамблее ООН работают над тем, чтобы поддержка Украины была.
По его словам, не менее важно справедливое санкционное давление на Россию.
Украина благодарна всем, кто действует и принципиально давит. Фактически все наши партнеры соглашаются с тем, что, когда происходят такие удары, пока эта террористическая война продолжается, не время для слабости. Важно, чтобы санкции были сигналом для России и, в частности, ее олигархов, что войну нужно заканчивать, а не пережидать. Спасибо всем, кто помогает Украине!
В Киеве уже 25 пострадавших из-за российской атаки, есть двое погибших23.09.26, 13:47 • 4068 просмотров