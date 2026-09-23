В Киеве уже 25 пострадавших из-за российской атаки, есть двое погибших

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека. Один мужчина умер в больнице, ещё один погиб. Всего пострадали 25 жителей столицы, 17 раненых находятся в стационарах городских больниц. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН

Уже две жертвы атаки врага на столицу. Один мужчина умер в больнице, ещё один погиб -заявил Кличко.

Он также добавил, что пострадали 25 жителей города. 17 раненых находятся в стационарах городских больниц.

В Соломенском районе Киева зафиксировано попадание российского беспилотника в девятиэтажное нежилое здание.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Экстренные службы направляются на место.

В свою очередь премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что с утра враг наносит удары по Киеву. Под ударом офисные центры, продуктовые магазины, автозаправочные станции — абсолютно гражданская инфраструктура, которая не имеет никакого отношения к военным объектам.

Вокзал в Киеве не повреждён атакой рф, но есть новые попадания в двух районах