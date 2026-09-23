У Києві вже 25 постраждалих через російську атаку, є двоє загиблих

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Унаслідок ворожої атаки на Київ загинули двоє людей. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув. Загалом постраждали 25 мешканців столиці, 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН

Уже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув -заявив Кличко.

Він також додав, постраждали 25 мешканці міста. 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

У Солом'янському районі Києва зафіксували влучання російського безпілотника у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Екстрені служби прямують на місце.

У свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що від ранку ворог бʼє по Києву. Під ударом офісні центри, продуктові магазини, автозаправні станції — абсолютно цивільна інфраструктура, яка не має жодного відношення до військових обʼєктів.

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