У Києві вже 25 постраждалих через російську атаку, є двоє загиблих
Київ • УНН
У Києві через російську атаку загинули двоє людей. Ще 25 мешканці постраждали, 17 поранених перебувають у лікарнях.
Унаслідок ворожої атаки на Київ загинули двоє людей. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув. Загалом постраждали 25 мешканців столиці, 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН
Уже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув
Він також додав, постраждали 25 мешканці міста. 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.
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Екстрені служби прямують на місце.
У свою чергу прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що від ранку ворог бʼє по Києву. Під ударом офісні центри, продуктові магазини, автозаправні станції — абсолютно цивільна інфраструктура, яка не має жодного відношення до військових обʼєктів.
Вокзал у Києві не пошкодило атакою рф, але є нові влучання у двох районах23.09.26, 11:37 • 4902 перегляди