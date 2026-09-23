Латвія та Естонія запровадять національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після скасування обмежень ЄС

Латвія та Естонія вирішили на національному рівні застосувати санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після оголошення про скасування обмежень Євросоюзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

За словами глави МЗС, Латвія вже застосувала відповідні обмеження. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив про намір Таллінна зробити те саме.

Рішення пролунали після того, як Сибіга закликав держави-члени ЄС не відмовлятися від тиску на російських олігархів і запроваджувати проти них національні санкції у разі скасування обмежень на рівні Євросоюзу.

У МЗС закликали інші країни ЄС наслідувати приклад

Ми закликаємо всіх інших наслідувати цей приклад. Росія не змінила свого курсу. Не маємо змінювати його й ми, продовжуючи тиск на москву – наголосив Сибіга.

Глава українського МЗС окремо подякував міністерці закордонних справ Латвії Байбі Браже та очільнику МЗС Естонії Маргусу Цахкні за рішення щодо національних обмежень.

ЄС продовжив санкції проти рф, але виключив зі списку олігархів Усманова й Фрідмана - ЗМІ