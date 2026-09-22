Трамп згоден надати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot - Зеленський

Президент США Дональд Трамп згоден надати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Ми звернулися до Трампа з проханням. Він згоден на надання ліцензії. І дасть бог, ми почнемо цей проєкт за рік-півтора", - сказав Зеленський.

За його словами, що, навіть, якщо Україна буде виробляти власні антибалістичні ракети, то все одно необхідні ракети до систем Patriot.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським обговорить питання постачання Україні ракет Patriot.