Сибіга зробив заяву щодо слів Мадяра, згадавши про "орбанізм" - Будапешт відповів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр з очільницею угорського МЗС Анітою Орбан обмінялися репліками з приводу нещодавніх висловлювань голови угорського уряду, пише УНН.

Що сказав Сибіга

Голова МЗС України відреагував після слів Петера Мадяра щодо "Карпатської вісімки" та двосторонньої енергетичної співпраці.

"Ми здивовані безпідставно конфронтаційними заявами Прем’єр-міністра Угорщини на адресу України. Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього нашого регіону, сприяючи добробуту, взаємозв’язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. Причини такої категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими", - написав Сибіга у X увечері 21 вересня.

"Не менш дивним розвитком подій стали заяви, що ставлять під сумнів пряме, прагматичне та взаємовигідне співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі", - продовжив Сибіга.

Міністр наголосив: "Коли політика втручається у прагматичну бізнес-взаємодію, нічого доброго з цього не виходить. Останні заяви з Будапешта залишають нас спантеличеними. Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати. Орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону – і не принесе користі нікому й надалі. Попри ці заяви, ми вкотре наголошуємо на готовності та відкритості України до розвитку взаємовигідного, прагматичного та взаємоповажного двостороннього співробітництва з Угорщиною".

Що відповів Будапешт

На допис Сибіги відреагували угорський прем'єр Петер Мадяр та очільниця угорської дипломатії Аніта Орбан.

"Я допомагаю вам. Стверджувати, що суверенна країна є членом міжнародної співпраці (Карпатської інтеграції) без попередньої консультації чи згоди відповідної країни, абсолютно неприйнятно. Просто наведу приклад: Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми не знаємо одне одного, але ви в ній, і ви повинні принести м'яч", - відповів Мадяр у X.

Раніше під час виступу в парламенті Мадяр, як цитує DW, заявив, що Угорщина не є учасником формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною, "з поважних причин", однак не пояснив їх. Він також виступив проти будівництва нафтосховищ для потреб України на території Угорщини, про що домовились український "Нафтогаз" і угорська компанія MOL.

Мадяр заявив, що не дозволить будувати в Угорщині нафтосховища для України

"Прем'єр-міністр Мадяр чітко заявив, що Угорщина не приєдналася до ініціативи C8, що є фактом. Більше того, жодна міжнародна енергетична співпраця не може відбутися без участі угорського уряду. З моменту приходу до влади новий угорський уряд зробив чимало жестів Україні. Тому немає аналогії з обструкціоністською політикою, яку проводив Віктор Орбан", - додала голова МЗС Угорщини Аніта Орбан у X.