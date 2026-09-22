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Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає

Київ • УНН

 • 5190 перегляди

Українські прикордонники ставлять штамп лише на особисте прохання. Відсутні дані можна підтвердити заявою до Держприкордонслужби.

Печатка про перетин кордону: чи потрібна вона українцям і що робити, якщо її немає

Перетнули український кордон, а штампа в закордонному паспорті немає? Це не обов’язково помилка: українцям його ставлять на особисте прохання, а дані про виїзд чи повернення зберігають у базі Держприкордонслужби. За кордоном правила можуть бути іншими.

Коли варто попросити відмітку в паспорті та як підтвердити поїздку без неї, розповідає УНН.

Чи зобов’язані українські прикордонники ставити штамп

Правила визначає стаття 12 Закону України "Про прикордонний контроль". Відповідно до пункту 1 частини третьої, у паспортних документах громадян України відмітки про перетин державного кордону не проставляють, крім випадків, коли людина особисто звертається з таким проханням. Тому прикордонник не повинен автоматично ставити штамп кожному українцю під час виїзду або повернення. Якщо людина пройшла контроль і отримала дозвіл на перетин, відсутність відбитка в паспорті сама собою не робить цю поїздку незаконною. Так само вона не свідчить, що прикордонник забув оформити перетин.

Якщо відмітка потрібна, попросити про неї варто безпосередньо під час перевірки документів. Після повернення паспорта доцільно перевірити, чи поставили штамп і чи правильно зазначили дату. У разі помилки потрібно одразу звернутися до працівника прикордонної служби.

Для чого може знадобитися відмітка

Штамп дозволяє швидко підтвердити зазначену в ньому дату в’їзду або виїзду. Це може бути зручно, коли установа просить документи про перебування людини за кордоном або обставини її поїздки. Але немає універсального правила, за яким усі установи мають вимагати саме печатку. Перед оформленням документів варто уточнити, яке підтвердження приймає конкретний орган: сторінку паспорта, офіційну відповідь прикордонної служби чи інші документи.

Важливо також розрізняти виїзд з України та в’їзд до іншої країни. Українська відмітка підтверджує перетин українського кордону. Вона не замінює оформлення в’їзду іноземною прикордонною службою та не визначає дозволеного строку перебування за кордоном.

Що робити, якщо українського штампа немає

Якщо відсутність відмітки помітили ще під час контролю, можна попросити прикордонника її поставити. Якщо поїздка вже відбулася, а дату перетину потрібно документально підтвердити, практичний спосіб — отримати відповідні відомості від ДПСУ. Служба веде базу даних про осіб, які перетнули державний кордон України.  Для  того, щоб отримати дані про перетин кордону, до відомства потрібно подати заяву.

Варто пам'ятати: така інформація конфіденційна, тому стороннім особам її не надають без належної правової підстави.

Як отримати інформацію від Держприкордонслужби

У заяві потрібно зазначити прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або перебування, реквізити документа, що посвідчує особу, та контактні дані. Також слід вказати період, за який потрібна інформація про перетини, і додати копію паспортного документа. Зразок заяви доступний на сайті ДПСУ.

Звернення можна подати особисто в громадській приймальні Адміністрації ДПСУ, надіслати поштою або електронним листом на адресу [email protected].

Варто звернути увагу на те, що для електронного звернення передбачили скан написаної від руки заяви з власноручним підписом або електронний документ, засвідчений електронним підписом, який можна перевірити. Тому самого повідомлення з проханням надіслати дані без належно оформленої заяви недостатньо. Крім того,  перед відправленням варто звірити вимоги та реквізити з актуальною інструкцією ДПСУ.

Чому на кордоні Шенгенської зони також може не бути печатки

Для короткострокових поїздок до Шенгенської зони діє електронна система реєстрації в’їзду та виїзду EES. За повідомленням Єврокомісії, з 10 квітня 2026 року вона повністю працює на зовнішніх пунктах пропуску Шенгену. Для мандрівників, яких охоплює система, штампи замінили цифровими записами про перетини.

Якщо виникли сумніви щодо реєстрації перетину іноземного кордону, звертатися потрібно до компетентного органу відповідної держави. Для даних EES передбачено право запитувати доступ до власних відомостей, їх виправлення або доповнення. Українська ДПСУ не виправляє записи іноземних прикордонних служб.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що офіційна Варшава планує запровадити платне електронне бронювання черги для вантажного транспорту на окремих автомобільних пунктах пропуску зовнішнього кордону Європейського Союзу.  Збір становитиме 20 злотих або ж 237 гривень.

Олександра Василенко

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