Нові правила на кордоні з Польщею: за що доведеться платити понад 230 гривень

Офіційна Варшава планує запровадити платне електронне бронювання черги для вантажного транспорту на окремих автомобільних пунктах пропуску зовнішнього кордону Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН із посиланням на проєкт Міністерства фінансів Польщі.

Нововведення стосується саме комерційного вантажного транспорту і не передбачає збору у 20 злотих (237,3 грн) із пасажирів, водіїв легкових автомобілів чи пішоходів.

Деталі

Йдеться про зміни до польського митного законодавства, які передбачають запровадження обов’язкової електронної системи резервування місця та часу перетину кордону для вантажного автотранспорту, що виїжджає з Польщі через зовнішній кордон ЄС. А, отже, нові правила потенційно поширюватимуться і на польсько-український кордон.

Що змінюється для охочих перетнути польський кордон

За проєктом, вартість одного бронювання становитиме 20 злотих. Сплатити збір можна буде лише в електронній формі. У разі, якщо транспортний засіб не прибуде на пункт пропуску у визначений час, кошти не повернуть. Бронювання планують здійснювати через польську Платформу електронних митно-податкових послуг PUESC або за допомогою мобільного застосунку.

Проєкт передбачає кілька режимів бронювання. Стандартний дозволятиме водієві або перевізнику самостійно обирати пункт пропуску, дату та час перетину кордону. Окремий пріоритетний режим передбачили для транспорту, що перевозить живих тварин, швидкопсувні продукти, небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу та кров.

Крім того, можна буде стати в електронну чергу без вибору конкретного часу. У такому разі система автоматично визначатиме орієнтовний час прибуття вантажівки до пункту пропуску.

З якого часу доведеться платити при перетині кордону

Очікується, що законодавчі зміни у разі їх ухвалення можуть набути чинності з 1 лютого 2027 року, а сама система обов’язкового електронного бронювання — запрацювати з 1 березня 2027 року.

Де діятиме нова система

При цьому остаточний перелік пунктів пропуску, де діятиме нова система, поки що не визначили. Його мають затвердити окремим нормативним актом.

Навіщо Варшава запровадила додаткову плату

У польському Мінфіні пояснюють, що запровадження плати має, зокрема, зменшити кількість фіктивних бронювань та впорядкувати рух вантажівок на найбільш завантажених пунктах пропуску. У профільному міністерстві також звертають увагу, що особливо гостро проблема багатогодинних та багатоденних черг вантажного транспорту стоїть саме на кордоні з Україною через значні обсяги товарних перевезень.

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