НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів "Укрнафти"

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта" та легалізації коштів від їх реалізації. Йдеться про заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів, повідомила пресслужба НАБУ, передає УНН.

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За даними джерел УНН, одним з фігурантів є колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

За першим епізодом злочинної діяльності про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки:

організатору (вищого рівня) - одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;

організатору (нижчого рівня) - акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;

голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Стосовно ще однієї особи - колишнього віцепрезидента ПАТ "Укрнафта" (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем, - складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд гривень - йдеться в повідомленні НАБУ.

Нагадаємо

Ексголову "Укртатнафти" Павла Овчаренка оголошено в міжнародний розшук у кримінальній справі про заволодіння пальним на 5,8 млрд гривень.