Ексголову "Укртатнафти" Овчаренка оголошено в розшук Інтерполу через заволодіння 5,8 млрд
Київ • УНН
Павла Овчаренка розшукують у справі про заволодіння пальним на 5,8 млрд гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Ексголову "Укртатнафти" Павла Овчаренка оголошено в міжнародний розшук у кримінальній справі про заволодіння пальним на 5,8 млрд гривень. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
Овчаренка оголошено в міжнародний розшук у кримінальній справі про заволодіння пальним на 5,8 млрд гривень
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Раніше у Нацполіції повідомили, що ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн
Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.
За це слідчі поліції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.
Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (НЦБ Інтерполу в Україні) відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу. Коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.