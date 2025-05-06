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Эксглаву "Укртатнафты" Овчаренко объявили в розыск Интерпола из-за завладения 5,8 млрд

Киев • УНН

 • 2104 просмотра

Павла Овчаренко разыскивают по делу о завладении горючим на 5,8 млрд гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Эксглаву "Укртатнафты" Овчаренко объявили в розыск Интерпола из-за завладения 5,8 млрд

Экс-глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко объявлен в международный розыск по уголовному делу о завладении горючим на 5,8 млрд гривен. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Овчаренко объявлен в международный розыск по уголовному делу о завладении горючим на 5,8 млрд гривен 

- сообщил УНН собеседник.

Добавим

Ранее в Нацполиции сообщили, что экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны объявили в международный розыск Интерпола из-за присвоения 5,8 млрд грн.

Чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организатору схемы компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовали полученные средства через счета в иностранном банке. 

За это следователи полиции объявили всем девяти участникам организованной группы о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-председателя, и на корпоративные права ряда предприятий. 

Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск. При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества (НЦБ Интерпола в Украине) в отношении подозреваемых опубликовали Красные оповещения в учетах Генерального секретариата Интерпола. Когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Анна Мурашко

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